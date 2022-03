El presidente de Rusia, Vladímir Putin, consideró este sábado que las sanciones que las potencias occidentales imponen sobre su país por la invasión a Ucrania "son como una declaración de guerra". Y calificó de "absurda" la postura de Occidente sobre Ucrania, según declaraciones que cita la agencia de noticias Sputnik.

Además, Putin subrayó que Rusia consideraría como cobeligerante a cualquier país que intente imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania, una medida que reclama Kiev, sin éxito, a la OTAN. ”Cualquier movimiento en esa dirección será visto por nosotros como una participación en un conflicto armado por parte del país que creará amenazas para nuestros militares”, comentó.

Putin, afirmó además que todo marcha según lo planeado en Ucrania y que el ejército ruso cumplirá sus objetivos en el marco de la operación militar especial que está llevando a cabo. “Todo va completamente según lo planeado. Todo se está haciendo como nuestro Estado Mayor lo planeó”, sostuvo, pese a la resistencia ucraniana que demoró el avance de las tropas rusas, como en la capital de Ucrania, Kiev.

Por otro lado, aseguró que no prevé introducir la ley marcial, en respuesta insistentes rumores en ese sentido a raíz del conflicto en Ucrania. “La ley marcial se aplica (...) en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra”, dijo Putin, al ser consultado por los empleados de la aerolínea rusa Aeroflot.

En cuanto a los corredores humanitarios comentó que, “el trabajo de los corredores, en particular el de Mariupol, es impedido por los nacionalistas ucranianos”.

De esta manera, siguió con el mensaje emitido por funcionarios de su gobierno tras la suspensión de la evacuación de civiles en una de las dos ciudades de Ucrania donde Rusia anunció un cese al fuego y un corredor humanitario por algunas horas: según Kiev, la pausa se debe a bombardeos rusos; para el Kremlin, es un bloqueo ucraniano a la salida de civiles.

La parte ucraniana “tiene como rehenes a más de 6.000 extranjeros, pero la amenaza para sus ciudadanos es aún peor”, añadió el líder del Kremlin.

Fuente: La Nación / Télam