Hace días crece la polémica en Uruguay por el tratamiento capilar que se hizo el presidente Luis Lacalle Pou. Todo comenzó cuando el medio digital local Sudestada publicó que el gobierno aprobó un decreto en junio del 2021, en plena pandemia, que habilitaba el ingreso al país del médico argentino Bruno Szyferman para que este le pudiera realizar el tratamiento al presidente. A partir de entonces, comenzó el debate en redes sociales.

El decreto que habilita el ingreso fue firmado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. El propio funcionario reconoció este martes que se autorizó el ingreso de Szyferman, pero no para tratar a Lacalle Pou.

“Vamos a dejar de farandulizar la política. Vamos a ser serios en esto”, dijo Delgado al ser consultado por la prensa sobre la denuncia periodística. “Hubo un médico que explicó que venía como inversor en un tema de unas franquicias, que es una empresa multinacional, en ese marco vino y se lo habilitó. El argentino, vino, hizo su trámite, como viene un propietario de un inmueble, de un hotel, de un establecimiento o de una sociedad anónima, a una reunión de directorio. Con los recaudos sanitarios, se lo habilitó en ese caso”, explicó Delgado.

”No tuvo nada que ver con la intervención que se hizo el presidente. Ahora, que coincidan con la clínica me parece que es muy rebuscado querer pegarle al presidente (por eso)”, añadió.

Consultado respecto a si se hizo alguna excepción en normativas para el tratamiento del presidente, Delgado dijo que “obviamente que no”, y precisó que se hicieron un total de 394 resoluciones para permitir el ingreso de unos 30.000 extranjeros durante la pandemia.

El decreto presidencial SP/940 del 21 de junio del año pasado autoriza “el ingreso excepcional a nuestro país por razones de necesidad impostergable y de carácter urgente, que se entienden justificadas”. Pero la denuncia periodística advirtió que la reglamentación vigente en aquel momento establecía que en el decreto de excepción se debía dar detalle de “las razones de hecho y de derecho” por las que se autorizaba la excepción.

Por otra parte, en una carta difundida por el periodista Leonardo Sarro, el propio Szyferman afirmó que él no le realizó un tratamiento al presidente. Indicó que es director médico de la empresa Capilea a nivel internacional, compañía que cuenta con una sucursal en Montevideo. ”En el rol que desempeño como director internacional, me toca asistir, coordinar y visitar las diferentes sedes de la empresa Capilea, incluyendo la sede de Uruguay. Cabe destacar que no realizo atención médica fuera de mi país más allá de brindar el asesoramiento médico”, afirmó.

”En relación al injerto de cabello del presidente de Uruguay, como director global de Capilea, tengo el conocimiento que se lo realizó con la directora médica de Capilea Uruguay, la doctora Gabriela Novello”, precisó. Esto fue luego confirmado por la propia Novello.

También habló la médica uruguaya que realizó la intervención y explicó que el mandatario se hizo dos operaciones capilares, una en octubre de 2020 y la siguiente en junio del año pasado, y que asistió a la institución a varias consultas antes y después del tratamiento. “Él vino a la consulta como otro paciente más”, agregó.

Novello reconoció que Szyferman coincidió en su visita a Uruguay con la intervención del presidente, pero no intervino en la operación. Aseguró que el argentino viajó “plenamente por temas empresariales”.

Fuente: La Nación