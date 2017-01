Donald Trump juró como nuevo presidente de Estados Unidos y pronunció un discurso, en el que repitió las consignas de su campaña.

1- "Vamos a confrontar los momentos difíciles"

2- "Vamos a hacer América grande otra vez"

3- "Se terminó la era de los charlantes, es la hora de la acción"

4- "Washington mejoró, pero el pueblo no compartió sus riquezas. Los políticos prosperaron, pero los empleos desaparecieron. Las victorias de los gobiernos no han sido de ustedes, Mientras ellos celebraban en la capital, las familias no tenían mucho por celebrar en todo el país. Todo eso cambia, aquí y ahora. Este es su momento"



5- "El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo se convirtió en quien estará a cargo otra vez"

6- "Hay madres e hijos atrapados en pobreza, fábricas cerradas como tumbas en toda nuestra nación, y el crimen se ha llevado mucha vidas. Esta matanza se detiene aquí en este momento, y ahora mismo"

​

7- "Mi juramento es un juramento de fidelidad para todos los estadounidenses"

8- "Los Estados Unidos estarán primero, en primer lugar. Cada decisión será para beneficiar a los estadounidenses, para proteger nuestras fronteras. Lucharé por ustedes y nunca los defraudaré"

9- "Sacaremos a la gente del bienestar social para que vuelvan a trabajar"

10- "Vamos a seguir dos reglas, contratar norteamericano y usar norteamericano", manifestó.

11- "Vamos a erradicar de la faz de la tierra al radicalismo islámico"

12- "No hay que tener miedo, estaremos protegidos por Dios. Finalmente, tenemos que pensar en grande y sonar en grande. Nuestra nación vive siempre y cuando no aceptemos políticos que hablan y no hacen nada. El momento de los charlatanes terminó. Es el momento de acción"

13- "Un nuevo orgullo nacional nos unirá, todos sangramos la misma sangre roja del patriotismo. Todos disfrutaremos las mismas libertades y saludamos a la misma bandera"

14- "Nunca serán ignorados de nuevo. Su voz, sus esperanzas y sus sueños definirán el destino de Estados Unidos".

15- "Juntos haremos a EE.UU. rica otra, haremos a EE.UU. grande otra vez. Gracias. Que Dios los bendiga", concluyó.