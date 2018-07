Los jóvenes compañeros de equipo de fútbol y su entrenador que fueron rescatados después de quedar atrapados en una cueva en el norte de Tailandia se afeitaron la cabeza el martes mientras se preparaban para ser ordenados como monjes y novicios budistas.

Once de los 12 niños y su entrenador rezaron a las reliquias antiguas y ofrecieron bebidas y postres en tazones dorados a los espíritus en un templo budista. El 12º miembro del equipo que quedó atrapado en la cueva no participó porque no es budista.

Los muchachos, cuyas edades oscilan entre 11 y 16 años, serán ordenados para convertirse en novicios budistas en una ceremonia el miércoles, mientras que el entrenador de 25 años será ordenado como monje, dijo Parchon Pratsakul, el gobernador de la provincia de Chiang Rai.

La ceremonia de ordenación del miércoles tendrá lugar en otro templo en la cima de una montaña de Chiang Rai antes de que el grupo regrese a residir por más de una semana en el templo Wat Pha That Doi Wao, cerca de la frontera norte de Tailandia con Myanmar. Ese templo está cerca de las casas del grupo, lo que facilita la visita de amigos y parientes.