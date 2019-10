En los últimos días, un macabro hallazgo ha dejado pasmado al pueblo británico. Un camión fue encontrado con 39 cuerpos de personas fallecidas. Al parecer, el vehículo venía de Bélgica e ingresó en el Reino Unido el pasado 19 de octubre. El hombre que conducía el camión, un irlandés de 25 años, ya se encuentra detenido en Essex.

Si bien, al principio, las autoridades policiales no brindaron demasiada información, se pudo constatar que las 39 personas que se encontraban allí eran migrantes asiáticos: 8 mujeres y 31 hombres. Hasta el momento, no está confirmada la identidad de todas las víctimas, aunque una mujer insiste en que su hija podría ser una de ellas.

Pham Thi Tra My tiene 26 años y es oriunda de Vietnam. La madre contó que la joven había viajado al Reino Unido para tener una vida mejor, sin embargo, desde hacía unos días no había podido comunicarse con ella.

De hecho, los últimos mensajes que recibió por parte de la chica son realmente desesperantes. La mujer confirmó que Pham le envió una serie de textos en los que le decía que se encontraba en una situación de peligro.

“Lo siento, mamá. Mi viaje al extranjero no ha tenido éxito. Mamá, te quiero mucho. Me muero porque no puedo respirar”, decía el mensaje.

La madre de la joven explicó que se encuentra sin consuelo y muy angustiada: “Solo espero que no sea ella la que esté ahí”.

La policía británica está llevando una intensa investigación y, en los próximos días, con los análisis forenses se podrán determinar la identidad de cada una de las personas que se encontraban en aquel camión.

