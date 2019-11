Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo ya están en territorio argentino, según confirmó la agencia de noticias local Télam. El vuelo de Latam 7901 procedente de La Paz aterrizó en el Aeropuerto internacional de Buenos Aires luego de una escala en Lima, Perú.

Fuentes de la Cancillería argentina consignaron a Télam que los hijos del ex mandatario ingresaron al país como visitantes y no lo hicieron en calidad de asilados políticos. Las fuentes del Palacio San Martín revelaron que no tienen ningún tipo de restricción para ingresar al país, ni está previsto tampoco operativo alguno especial, ya que ingresaron como lo hace cualquier pasajero que llega desde el exterior.

La noticia de su viaje a la argentina había sido confirmada esta mañana por el ministro del Gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, que a través de su cuenta de Twitter reveló que por orden de la presidente Jeanine Áñez, se les brindó “seguridad” a los hijos de Evo Morales para salir del país. “Por instrucciones de la señora presidenta Jeanine Áñez dimos todas las seguridades a los hijos de Evo Morales para salir del país, esta madrugada abordaron un avión de Latam. Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres”, expresó Murillo.

En el tuit también mostró las fotos de las tarjetas de embarque de Evaliz y Álvaro Morales. El avión salió de La Paz, hará escala en Lima y su destino final será el aeropuerto de Ezeiza. Se sabía que los hijos del ex presidente boliviano estaban en la embajada de México en La Paz y que habían solicitado un salvoconducto para salir del país.

Por instrucciones de la señora presidenta @JeanineAnez dimos todas las seguridades a los hijos de @evoespueblo para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam.

Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres.#NadieSeRinde#NadieSeCansa pic.twitter.com/MfHdAjizEv — Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) November 23, 2019

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, ya había ofrecido a Morales y su familia la posibilidad de recibirlos. “El día que llegue a la presidencia será un orgullo recibir a Evo Morales en la Argentina, a él y a Álvaro García Linera”, sostuvo el 14 de noviembre pasado. “No pierdo la esperanza de volver en cualquier momento. Si me acerco a Bolivia mediante Argentina, mejor todavía. Lo estamos analizando. Vamos a esperar que pase un poco más de tiempo para retornar a la Argentina o a Bolivia para seguir esta lucha”, respondía entonces el ex presidente boliviano.

Aún cuando Morales no aceptó la invitación, Alberto Fernández, habiltó a dos de sus hombres de confianza en el plano internacional para realizar una misión delicada desde hace una semana y en estricta reserva: traer a la Argentina a sus hijos. “Fue un pedido expreso de Evo a Alberto que no se dudó en cumplir”, dijo a Infobae un allegado al presidente electo. Así, Alberto Fernández puso a trabajar desde el lunes pasado en este operativo a Jorge Argüello y al dirigente de la izquierda de Chile Marco Enríquez-Ominami en la misión de sacar de Bolivia a los hijos de Evo Morales.

El viaje de los hijos de Morales rumbo a la Argentina se produce el día en que Bolivia se encamina hacia un diálogo para superar un mes de violenta crisis. El gobierno interino de Jeanine Áñez anunció para este sábado el inicio de conversaciones con las fuerzas de oposición implicadas en las protestas que dejan 32 muertos, al menos 17 de ellos en enfrentamientos con las fuerzas combinadas de militares y policías.

Bolivia pasa por su peor crisis en 16 años tras las elecciones generales del 20 de octubre. Con 13 años en el poder, Morales fue proclamado vencedor pero la oposición alegó fraude y encendió las calles contra el líder indígena. La OEA también encontró irregularidades en el proceso que había desembocado en un nuevo mandato de cinco años del entonces presidente.

Sin embargo, Morales se vio forzado a dimitir el 10 de noviembre, presionado por las protestas y luego de perder el apoyo de las fuerzas militares y la policía. El ex presidente partió al exilio denunciando un golpe de Estado, mientras sus leales lanzaron una contraofensiva que hundió en el caos a buena parte del país.

“Mañana (por hoy) instalamos el diálogo para tener al país en cien por ciento despejado de bloqueos y nuestro país pueda pacificarse y volver a la normalidad”, agregó el ministro.