Los mercados vivieron ayer una jornada de volatilidad extrema luego de que fuerzas rusas iniciaron una invasión sobre Ucrania que disparó una fuerte liquidación de acciones en todo el mundo y agitó los precios de las materias primas, tendencia que se enfrió y moderó su intensidad luego de las sanciones impuestas a bancos y funcionarios rusos por parte de la administración de Joe Biden. En el inicio de la jornada, la liquidación de acciones en el continente europeo fue marcada y se mantuvo hasta el cierre, con caídas que oscilaron entre 3% y 4%. El índice bursátil de la bolsa de Moscú, el MOEX, se desplomó 33,3% y el índice ETF VanEck que mide las inversiones sobre empresas rusas y que cotiza en Wall Street retrocedió 19%.



En tanto el precio del barril de petróleo cerró ayer en Nueva York con leves subas, tras haber superado en el inicio de la jornada los 100 dólares, en una jornada fuertemente marcada por la tensión por el avance tropas rusas sobre Ucrania. El barril de la variedad WTI ganó 1,3% para cerrar en 93,30 dólares mientras que el tipo Brent subió 2,6% y se pactó en 99,40 dólares, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX). Los precios se moderaron luego de que se conocieran las nuevas sanciones impuestas por la Casa Blanca sobre bancos y empresas rusas y bielorrusas.



Estados Unidos está trabajando con los principales países consumidores para coordinar una nueva liberación colectiva de las reservas estratégicas de petróleo, para intentar que los precios de la energía no impacten sobre la inflación, al tiempo que continúa eximiendo a los suministros rusos de crudo y gas de las sanciones, según reportó la agencia Bloomberg. También las principales materias primas agrícolas que producen Rusia y Ucrania, trigo y maíz, entre ellas, aumentaron 5,7% y 1,3%, respectivamente.



Las acciones en Nueva York cerraron en alza luego de que los inversores aprovecharan la caída de precios de días anteriores y consideraran como leves las sanciones aplicadas por la Casa Blanca. El promedio industrial Dow Jones ganó 0,3%, el índice ampliado S&P 500 subió 1,5% mientras que el indicador tecnológico Nasdaq escaló 3,4%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE) La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que "la guerra tendrá repercusiones en la recuperación económica mundial". A través de su cuenta de Twitter, Georgieva dijo que estaba "profundamente preocupada" y advirtió que "esto agrega un riesgo económico significativo para la región y el mundo". "Estamos evaluando las eventuales consecuencias y estamos preparados para apoyar a nuestros miembros según se necesite", agregó.



El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos resolvió el bloqueo de todas las operaciones de los dos bancos más importantes de Rusia. Diariamente, las instituciones financieras rusas realizan alrededor de 46 mil millones de dólares, en transacciones de divisas a nivel mundial, el 80 por ciento de las cuales son en dólares estadounidenses. "La gran mayoría de esas transacciones ahora se verán interrumpidas", señaló un comunicado. El Tesoro también impuso sanciones de "bloqueo total a VTB Bank", la segunda institución financiera más grande de Rusia, que posee casi el 20% de los activos bancarios en Rusia. VTB Bank es propiedad mayoritaria del gobierno ruso, que lo considera una institución financiera de importancia sistémica. Esto cortará una arteria crítica del sistema financiero de Rusia.

Declaración del Papa

El papa Francisco llamó a "favorecer las expresiones culturales de los migrantes" y pidió no "estigmatizarlos", al tiempo que afirmó que "la violencia no construye" y lamentó la destrucción del "tejido social" en los países endeudados. "Al migrante hay que acompañarlo sin que niegue su cultura", convocó el pontífice.

Más de 1.500 detenidos en Rusia

Más de 1.500 personas fueron detenidas ayer en Rusia cuando se manifestaban contra el inicio de la invasión a Ucrania, informó la ONG de derechos humanos OVD-info. "Al 24 de febrero a las 22.00 (14 en Argentina) más de 1.508 personas ya han sido detenidas en 50 ciudades", publicó OVD-info en su página web. De acuerdo con la organización, más de la mitad de las detenciones, 799, tuvieron lugar en Moscú, y la céntrica plaza Puskhin, que reunió alrededor de 2.000 personas, fue escenario de decenas de arrestos."¡No a la guerra!", clamaban los manifestantes. "Estoy conmocionada. Mis familiares y seres queridos viven en Ucrania", contó Anastasia Nestulya, en Moscú, informó la agencia de noticias AFP."¿Qué puedo decirles por teléfono? ¿Si se van a quedar ahí?", agregó esta mujer rusa de 23 años, quien, como muchos, afirma tener miedo de manifestarse.

Bolsonaro desautorizó a su vice

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desautorizó a su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourao, quien había dicho que su país no es neutral en el ataque de Rusia a Ucrania y que Occidente debía utilizar la fuerza contra el gobierno del presidente Vladimir Putin porque las sanciones económicas no alcanzan. "El que habla de política exterior es el presidente Jair Messias Bolsonaro y punto final, lo dice el artículo 84 de la Constitución; con todo respeto, esa persona que habló no podía hablar, no es de su competencia, la decisión es mía, nadie habla de esto salvo yo, nadie puede meterse en lo que no le compete", disparó Bolsonaro. Bolsonaro y Mourao se encuentran distanciados desde hace dos años por cuestiones políticas e ideológicas, al punto que el mandatario busca un nuevo compañero de fórmula para el intento de reelección.