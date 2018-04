Un grupo de médicos anunció este lunes que los tratamientos basados en la inmunoterapia extiende la vida de aquellos pacientes con cáncer de pulmón. La información fue difundida hoy por la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer y el New England Journal of Medicine y sacudió a la comunidad médica de los Estados Unidos.

El nuevo estudio explica que además de la usual quimioterapia, aquellas personas que padezcan el más común de los cáncer de pulmón deberían consumir medicamentos que activen su sistema inmunológico. El tratamiento debería ser efectuado inmediatamente después del diagnóstico.

Leena Gandhi, la médica líder del estudio, señaló: "Lo que sugiere es que la quimioterapia sola ya no es un estándar de cuidado". Gandhi es la directora del Programa Oncológico Torácico en la Universidad de Nueva York.

Este tipo de terapia ayuda al sistema inmune del cuerpo a combatir el cáncer a través de una variedad de mecanismos: potenciando la actividad del sistema inmunológico, desenterrando las células tumorales y con el uso de proteínas del sistema inmune diseñadas específicamente para los tumores, de acuerdo a la cadena de noticias NBC News.

El cáncer de pulmón mata al año alrededor del mundo a 1.700.000 personas, convirtiéndolo en el más mortal de todos los tipos.

En uno de los estudios dados a conocer hoy en Nueva York, un equipo médico de la Escuela de Medicina Johns Hopkins trató a 20 paciente con un tipo específico de droga antes de que fueran sometidos a una cirugía para extraer los tumores. Un año después, de acuerdo a esa publicación, 16 de eso pacientes estaban vivos y el cáncer era por entonces indetectable.

"He estado tratando cáncer de pulmón durante 25 años hasta ahora y nunca he visto un cambio de paradigma tan grande que el que estamos viendo con inmunoterapia", indicó Roy Herbst, Jefe de Oncología Médica en el Centro de Cáncer de Yale.

Según Gandhi la quimioterapia sólo es un "beneficio modesto" y agrega apenas unos pocos meses de vida en los pacientes. La mayoría de ellos no llega al año. Sin embargo, un tratamiento combinado entre la quimio y la inmunoterapia genera una mejora considerable en los enfermos.

"La quimioterapia tiene limitaciones. La inmunoterapia tiene la capacidad de curar. Dirijo el equipo de pulmón de Yale. Tenemos pacientes con estas inmunoterapias con vida desde hace más de ocho años", dijo Herbst al diario The New York Post.

Uno de sus pacientes en Yale que lleva ocho años desde que se le detectó cáncer de pulmón tomó drogas inmunológicas durante dos años. Hasta hoy ha permanecido en buen estado. Otro de los casos, describió Herbst al diario neoyorquino, debió abandonar el tratamiento por efectos secundarios, pero lleva dos años sin complicaciones.

Gandhi explicó ante la audiencia presente -médicos y periodistas, en su mayoría- que el estudio incluye a 616 pacientes con cáncer de pulmón avanzado y que los mismos se llevan adelante en 16 países diferentes. Para el estudio todos recibieron quimioterapia, pero a algunos -de manera aleatoria y con su consentimiento- les agregaron terapia inmunológica y a otros placebos.

La supervivencia a los 12 meses fue del 69.2 por ciento en el grupo que recibió inmunoterapia y del 49.4 por ciento en los que no la recibieron, de acuerdo al The New York Times. "Representa un mar de cambios en la forma que pensamos acerca del tratamiento del cáncer de pulmón", concluyó Ghandi.