Pidió paciencia. En Chile, reunido con el equipo periodístico de DIARIO DE CUYO, el arzobispo de San Juan excusó a Francisco de no viajar todavía a Argentina y pidió que sus compatriotas sepan esperar, ya que el Papa "no elige dónde no ir".

Pocas horas antes de que el papa Francisco llegara a Chile y comenzara tanto sus saludos protocolares como su recorrida en el papamóvil, monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, atendió al equipo de DIARIO DE CUYO en la iglesia de San Francisco, ubicada en el corazón mismo de Santiago.



Alegre por la visita papal, que reviste un carácter histórico para los dos países que incluye en esta gira latinoamericana, pidió a los argentinos, que reclaman que el Papa no haya visitado aún su propio país natal, que tengan paciencia. "El papa no elige dónde no ir. Es al revés, va primero a los lugares con más necesidades", dijo el arzobispo de San Juan, y aseguró que los argentinos, católicos o no, son los únicos que critican a Francisco con tanta dureza.



"Tenemos que preguntarnos por qué va a otro lado y no a Argentina. Él siempre dijo que privilegia Asia y África y es lo que hace", dijo el líder de la Iglesia sanjuanina, y resaltó que no puede asegurar si este año el Papa pisará su tierra natal o no.



"Hace unos meses dijo que próximamente visitará Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela. Ayer, un obispo de Uruguay dijo que ahora hagamos fuerza porque somos los que quedamos", aseguró Lozano entre risas.



Desde el patio del templo chileno donde se reunió con este diario para la entrevista, con la acreditación para ver a Francisco en la mano y con muchísimo entusiasmo, monseñor Jorge Lozano les pidió a los argentinos que esperen y que sigan rezando.



"Yo veo que al Papa en el mundo lo reconocen por su tarea de paz. No encontré gente que lo critique o que esté disconforme con lo que él hace. Es reconocido como líder espiritual hasta por presidentes ateos. A mí me llama la atención que algunos hermanos nacionales no terminen de reconocer eso y tengan una actitud crítica. Las críticas que escucho en Argentina no las escuché en ningún otro país. Yo valoro lo que hace. Creo que todo eso será por lo que se lo reconozca en el futuro, en los libros de historia, y por lo cual será recordado", resaltó cuando se le pidió un consejo para la gente que escucha muchas opiniones adversas.



En la misma línea, dijo que él conoce a Francisco hace muchos años y está seguro que la política no es una razón para que no llegue a su país natal. De hecho, aseguró que "son invenciones o cosas que nada tienen que ver con lo que dicta su corazón. Él no va a un país por la mayor o menor simpatía que tenga con los presidentes".

DECLARACIONES EN SANTIAGO

JORGE LOZANO - Arzobispo de San Juan

