El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dijo hoy que la decisión de la justicia de ese país de confirmar la condena en su contra por corrupción es una "venganza" por haber modificado la realidad económica y social de Brasil durante su presidencia.

"Esto es una venganza por sacar a tanta gente de la pobreza. Es una estrategia para transformar eso", dijo Lula. "Nunca tuve la ilusión de ser absuelto, no esperaba otra cosa del tribunal de Porto Alegre".

"Ellos saben que no cometí ningún crimen. Quiero que me pidan disculpas por las mentiras que dicen sobre mí. Quiero que digan cual fue el crimen que cometí", agregó. "Le digo a la élite brasileña: vamos a volver. Vamos a probar que el pueblo no es el problema, sino la solución".