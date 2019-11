El expresidente de Brasil Luiz Inacio "Lula" da Silva (74) ofreció este viernes su primer discurso tras recuperar la libertad y apuntó contra sectores de su país que "trabajaron para criminalizar a la izquierda".

"Trabajaron para criminalizar a la izquierda, al PT (Partido de los Trabajadores) y a Lula", denunció el exmandatario ante los militantes que se concentraron a la salida de la cárcel de Curitiba para celebrar su libertad.

Lula agradeció el apoyo que recibió durante el tiempo que permaneció detenido. "No pensé que en el día de hoy podía estar aquí conversando con hombres y mujeres que durante 580 días gritaron por la libertad de Lula. No importa si llovía o había 40 grados, ustedes eran el alimento de la democracia que precisaba para resistir", destacó. "No encarcelaron a un hombre, quisieron matar las ideas", acotó y "hay que seguir luchando", arengó

El juez federal Danilo Pereira Junior, de Curitiba, firmó este viernes la autorización para que el político deje la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.

El jueves, el Supremo Tribunal Federal brasileño aprobó por 6 votos a 5 el derecho a que los detenidos con condena en segunda instancia puedan apelar en libertad, con lo cual el exmandatario logró la posibilidad de excarcelación.

Lula estaba preso desde abril de 2018 por corrupción y lavado de dinero en la causa Lava Jato, el más importante proceso contra la corrupción de las últimas décadas que reveló una trama entre políticos, empresarios y funcionarios de la petrolera Petrobras.

El dirigente obrero, que presidió Brasil entre 2003 y 2010, fue condenado en primera instancia por el exjuez y actual ministro de justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, en la segunda por el Tribunal Regional Federal 4 y en la tercera por el Tribunal Superior de Justicia.

Con el impactante fallo, el político de 74 años, cumplidos el pasado 27 de octubre, podrá apelar en libertad, al igual que otros reos de la mega causa Lava Jato.