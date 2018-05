El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil rechazó ayer una petición del Partido de los Trabajadores (PT) para que el detenido expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda contar con un representante en las entrevistas de la prensa con candidatos a las elecciones presidenciales de octubre próximo.



El magistrado Og Fernandes, uno de los miembros del TSE, se negó a conceder una cautelar que garantice la presencia de un representante de Lula en las posibles entrevistas de medios de comunicación con candidatos a las elecciones presidenciales, para las que el exmandatario figura como favorito pese a estar encarcelado presuntamente por corrupción y en principio inhabilitado. Fernandes aclaró que el asunto tendrá que ser debatido posteriormente por el plenario de la corte. El PT exigió igualdad de derechos para su candidato pese a que Lula está preso desde el 7 de abril para cumplir una condena de 12 años, dictada en segunda instancia, pero aún no definitiva. El PT citó expresamente la serie de entrevistas con candidatos presidenciales que realizarán conjuntamente en los próximos días el diario Folha de Sao Paulo, el portal de internet UOL y la red de televisión SBT. Folha anunció que entrevistará a los seis primeros ubicados en las encuestas, pero excluyó de su lista a Lula. El magistrado admitió que no hay una norma específica que garantice la participación de un representante de determinado aspirante en caso de que el titular no pueda hacerlo, en este caso por estar preso.