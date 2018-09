Esperando octubre. Lula y Haddad (derecha) protagonizan las miradas dentro del Partido de los Trabajadores, que espera las presidenciales de octubre.





Luiz Inácio Lula da Silva, que ayer desistió de disputar la presidencia de Brasil en las elecciones del 7 de octubre tras haber sido inhabilitado por la Justicia, anunció en una carta escrita desde la prisión su apoyo incondicional a Fernando Haddad como el nuevo candidato del Partido de los Trabajadores (PT).



"Nosotros ya somos millones de Lulas y, de hoy en adelante, Fernando Haddad será Lula para millones de brasileños", aseguró el exmandatario en una misiva en la que pidió que sus seguidores apoyen ahora a su exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo.



La carta de Lula fue leída en Curitiba, la ciudad en donde el expresidente Lula está preso desde abril cumpliendo una condena de 12 años por corrupción, en el acto en que el PT anunció su nueva fórmula, integrada por Haddad como candidato a presidente y por la exdiputada Manuela d"Avila, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), como candidata a vicepresidente.



"Quiero pedir, de corazón, a todos los que votarían en mí, que voten en el compañero Fernando Haddad para presidente de la República", aseguró el expresidente, quien también pidió el apoyo electoral para todos los candidatos del PT a Gobiernos regionales, Senado, Cámara de Diputados y legislativos regionales.



En la llamada "Carta de Lula al pueblo brasileño", el exjefe de Estado aseguró que los tribunales que le prohibieron ser candidato a presidente lo hicieron para prohibir al pueblo "votar libremente



por el cambio". Agregó que aceptó volver a ser candidato a la Presidencia tras recorrer las calles de Brasil y sentir la indignación de la población con un Gobierno que recurrió a un "golpe" para destituir a una presidenta legítima (Dilma Rousseff) y eliminar todos los éxitos sociales que se habían alcanzado en 13 años de gobierno del PT.



Aseguró que su condena por corrupción fue una "farsa judicial y una venganza política" para impedirle volver a la Presidencia.



"Hace más de cinco meses estoy preso injustamente. No cometí ningún crimen y fui condenado por la prensa mucho antes de ser juzgado. Continúo desafiando a jueces y fiscales a que presenten una única prueba en mi contra, pues no se puede condenar a nadie por crímenes que no practicó", dijo.



Fuente: Efe