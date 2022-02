Nota de Clarín

Un hallazgo macabro, del que ahora los investigadores están buscando arrojar luz: fetos conservados en el interior de una docena de barriles amarillos junto a restos humanos, etiquetados con el símbolo de desechos biológicos especiales y amontonados en un almacén del área industrial de Granarolo, en la región de Bolonia, Italia.

Un caso aún por clarificar, sobre el que está trabajando el equipo Móvil de policía, coordinada por la Fiscalía de Bolonia, que el miércoles por la noche llegó a un galpón de la calle Artigianato luego de una llamada telefónica de un muchacho que generalmente busca hierros y viejos materiales de las empresas de la zona, y se dio cuenta del contenido de los barriles antes de cargarlos en su furgón.

Los fetos estaban inmersos en líquidos que podrían ser formaleidos y los barriles conservados en el galpón de una empresa de transportes, mudanzas y eliminación de residuos.

Los investigadores, suponiendo una eliminación ilegal de desechos, porque así son considerados, comenzaron enseguida a contactar hospitales y estructuras sanitarias, entre ellas, el Policlínico Universitario Sant'Orsola, y de las primeras comprobaciones surgió que los barriles provenían de una estructura universitaria de Bolonia, una biblioteca de anatomía, que probablemente los conservaba por motivos de estudio y de investigación.

Según lo reconstruido, algunos años atrás ocurrió una reestructuración con desalojo de locales, y fue en aquella ocasión que los contenedores fueron transportados al almacén de la empresa de mudanzas, donde permanecieron hasta el miércoles pasado cuando el muchacho se dio cuenta de su contenido.

"Es todo regular, es material de un museo, no existe nada escondido", explicó el titular de la empresa entrevistado por Tgr Rai Emilia-Romagna, agregando que no pidió al joven eliminar los desechos. "Están allí en depósito desde hace no sé cuántos años y si hubiera querido liberarme lo habría hecho hace tiempo", agregó.

"Hasta el momento las investigaciones están en curso y no permiten una evaluación plena y clara de lo ocurrido y desaconsejan pronunciarse, en el necesario respeto del trabajo desarrollado por los investigadores. Al mismo tiempo, estamos llevando a cabo las oportunas auditorias internas. Naturalmente, yo primero considero indispensable arrojar plena luz sobre el caso y proporcionaremos el pleno apoyo a los investigadores", comentó el rector del Unibo, Giovanni Molari.

El área, así como los barriles, luego de la inspección de los bomberos del Nucleo Nbcr, están puestos bajo secuestro, ya convalidado por la Fiscalía que asume provisoriamente, en espera de comprender mejor los términos del caso, un delito ligado al ilícito tratamiento de desechos especiales, a cargo del titular del almacén, que podría ser escuchado para clarificar si estaba o no en conocimiento del contenido de los barriles.

Al reconstruir hacia atrás la cadena de eventos, sobre todo el porqué los bidones con los fetos terminaron en el almacén luego de la restructuración de la biblioteca de anatomía, podría constatarse otras responsabilidades, pero habiendo pasado tantos años es posible que eventuales delitos hayan prescrito.