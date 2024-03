El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el jueves que Europa debe prepararse para la guerra si quiere la paz, tildando a la Rusia del presidente Vladimir Putin de adversaria que no se detendrá en Ucrania si derrota a las tropas de Kiev en el conflicto que dura ya dos años.

Macron suscitó polémica el mes pasado después de que dijera que no podía descartar el despliegue de tropas terrestres en Ucrania en el futuro, y muchos líderes tomaron distancia al respecto, mientras que otros, especialmente en el este de Europa, expresaron su apoyo.

“Si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa se reducirá a cero”, dijo Macron en una entrevista televisada. Agregó que era importante que Europa no trazara líneas rojas, lo que daría una señal de debilidad al Kremlin y le animaría a seguir adelante con su invasión de Ucrania.

Además, se negó a dar detalles sobre cómo podría ser un despliegue en Ucrania. “Tengo razones para no ser preciso”, dijo. “No voy a dar visibilidad (a Putin)”.

En tanto, señaló que Francia nunca iniciaría una ofensiva contra Rusia y que París no estaba en guerra con Moscú, pese a que Rusia había lanzado ataques contra intereses franceses dentro y fuera de Francia.

Macron explicó que Ucrania estaba en una situación “difícil” sobre el terreno y que era necesario mayor apoyo de aliados.

También dijo que esperaba que algún día llegara el momento de negociar la paz con un presidente ruso “sea quien sea”, contemplando por primera vez la posibilidad de que Putin ya no esté al mando en Rusia.

“Si Ucrania cae, nuestra seguridad estará amenazada. Si continúa la escalada, tenemos que estar listos para tomar todas las decisiones necesarias para que Rusia no gane nunca”, aseguró Macron.

Consciente de la gravedad de la situación, el presidente francés mantuvo un lenguaje alarmista, señaló que la guerra está “a menos de 1.100 kilómetros de Estrasburgo” y habló de conflicto “existencial para Europa y para Francia”.

“Si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin, que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz; sería asumir la derrota”, aseguró.

Macron calificó a Rusia de “potencia desestabilizadora” y a Putin de estar en una “deriva represiva y autoritaria” en su país, pero tras recordar que ha sido “el líder internacional en ejercicio que más ha hablado con él”, afirmó que “algún día habrá que volver a hacerlo”.

Aunque precisó que “no habrá paz duradera si no hay soberanía y retorno a las fronteras reconocidas internacionalmente en Ucrania”, para lo que pidió seguir apoyando a Kiev.

(Con información de Reuters y EFE)