Frente común contra las personas inmigrantes. Este es el mensaje que han querido dar la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, este jueves durante la primera visita al Reino Unido del mandatario galo en la que reforzaron la cooperación bilateral también para abordar temas conjuntos de defensa. La meta final, dicen ambos mandatarios, es mejorar la seguridad del conjunto de Europa.

Los mandatarios acordaron un nuevo tratado que apunta a “fortalecer la gestión conjunta de nuestra frontera común con un tratamiento mejorado para los menores no acompañados que solicitan asilo”.

La partida británica servirá para mejorar la seguridad en Calais

El Gobierno del Reino Unido destinará 44,5 millones de libras (unos 50 millones de euros) adicionales para mejorar la frontera franco-británica de Calais (Francia), como parte de la cooperación bilateral.

La partida británica, que se suma a otros 100 millones de libras (113 millones de euros) invertidos en los últimos tres años, servirá para mejorar la seguridad en Calais y otros puntos fronterizos en el Canal de la Mancha, con nuevas vallas, cámaras de circuito cerrado y tecnología de detección con infrarrojos, explicó el portavoz.

Macron, que se ha comprometido a combatir con dureza la inmigración ilegal, visitó el pasado martes Calais, donde reconoció las huellas que la inmigración ha dejado en la zona y dijo que para borrarlas pedirá ayuda al Reino Unido, el destino de la mayor parte de los inmigrantes que llegan al territorio.

En cuanto a defensa, el segundo de los objetivos de la 35ª cumbre entre ambos países, ambos países preparan una fuerza militar conjunta capaz de desplegar 10.000 efectivos de forma “rápida y efectiva” en 2020, mientras que el Reino Unido enviará tres helicópteros para reforzar la misión del Ejército francés en Mali, avanzó May, en una rueda de prensa conjunta. “El presidente y yo hemos estado de acuerdo en la importancia de la relación entre el Reino Unido y Francia, no solo para nuestra seguridad, sino para la de toda Europa”, dijo May tras reunirse con Macron en la academia militar de Sandhurst, al sur de Inglaterra.