El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumirá hoy un nuevo mandato en condiciones extraconstitucionales, con solo cuatro gobernantes extranjeros invitados y en un clima de tensión creciente con la oposición y con la mayoría de los países de la región, que desconocen su reelección.



Debido al enfrentamiento interno, Maduro no jurará ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), como lo establece la Constitución, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Con holgada mayoría opositora, la AN no sólo desconoce el próximo mandato de Maduro sino que el martes debatió un anteproyecto de "ley de transición" con el objeto de "ejecutar políticamente" un cambio de gobierno.



En ese contexto, el TSJ, controlado por el oficialismo, tomará juramento a maduro hoy a las 10.



Los únicos cuatro jefes de Estado o de gobierno que confirmaron su asistencia a la jura de Maduro son los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Cuba, Miguel Díaz Canel; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y Osetia del Sur, Anatoli Bibílov, informó la televisora Globovisión.



El próximo mandato de Maduro es cuestionado por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional porque en los comicios del 20 de mayo de 2018, en los que fue reelecto, no participó la mayoría de los adversarios del oficialismo y votó menos de la mitad de los ciudadanos empadronados.