Un tribunal dominado por el oficialismo venezolano ordenó ayer la captura del líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra alojado en la residencia del embajador de España en Caracas tras romper el martes su arresto domiciliario.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo, libró una orden de captura contra Leopoldo López, quien está alojado como "huésped" dentro de la residencia del embajador español desde hace dos días.



López encontró amparo allí cuando después de violar su arresto domiciliario se sumó a la sublevación cívico-militar liderada el martes pasado por Juan Guaidó, el líder antichavista que en enero pasado se proclamó presidente interino del país por encargo del Parlamento nacional, dominado por la oposición.



La Corte consideró que López, quien fue privado de su libertad en 2014 y sentenciado a casi 14 años de encierro bajo la acusación de delitos de orden público, también violó "la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios (de comunicación) convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas". El tribunal ordena además que López continúe cumpliendo su pena -de la que ya ha purgado cinco años, dos meses y doce días- en una cárcel militar.



Pero el Gobierno español emitió más tarde una declaración en la que advirtió que no tiene la intención de entregar a López a las autoridades venezolanas y aseguró que confía en que será respetada la "inviolabilidad" de la residencia del embajador en Caracas.



Casi al mismo tiempo que se conoció el pronunciamiento del Gobierno español, Leopoldo López hizo una breve aparición pública en la puerta de la residencia del embajador donde está amparado y aseguró que no tiene miedo de volver a la cárcel. Dijo que "van a venir más movimientos militares. No vamos a descansar hasta lograr el cese de la usurpación" del presidente Nicolás Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez.



Maduro dijo ayer a las Fuerzas Armadas de su país que debe mostrarse unida y cohesionada, tras los llamados del líder opositor Juan Guaidó a los militares para que se sumen a una transición en busca de un cambio de gobierno. En un acto transmitido temprano por la televisión oficial desde una unidad militar en Caracas, Maduro apareció rodeado de integrantes del alto mando que pronunciaron discursos, algunos de los cuales incluyeron insultos a Guaidó y advertencias para aquellos uniformados que sean "desleales" al mandatario.



Tras ser heridos en las protestas opositoras en Venezuela, los adolescentes Yoifre Hernández Vásquez, de 14 años, y Yosner Graterol, de 16, murieron ayer, con lo que sube a cuatro el número de fallecidos desde que se produjera el martes un efímero levantamiento militar en el país que atraviesa una crisis económica y social. El miércoles murió en Caracas la joven Jurubith Rausseo García, de 27 años, mientras que el día que arrancaron las manifestaciones, el pasado martes, perdió la vida en el estado de Aragua Samuel Enrique Méndez, de 24 años.



Agradecido. Leopoldo López (con la bandera de fondo) agradeció ayer al Gobierno de España por su solidaridad con Venezuela. Reiteró que se encuentra en la residencia del embajador.