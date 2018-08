Al menos 312 personas resultaron heridas este domingo en España, luego de que se derrumbara una plataforma de madera durante un concierto del festival O Marisquiño, en la ciudad de Vigo. Parte de los accidentados cayeron al mar.

Los médicos precisaron que las vidas de las cinco personas que presentan heridas de gravedad, como fracturas y alguno traumatismo craneoencefálico, están fuera de peligro. A su vez, la Policía Nacional afirma que no hay constancia de víctimas mortales. No obstante, buzos siguen rastreando las aguas para cerciorarse de que no quedan personas atrapadas bajo los escombros.

Según los testimonios de las personas presentes en el lugar de los hechos, el muelle de madera cedió durante la primera canción del concierto. La desgracia ocurrió justo después de que el cantante Rels B pidiera a la multitud que saltara al inicio de su actuación.