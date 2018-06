La reina Máxima de Holanda rindió este martes un emotivo homenaje a su hermana menor Inés, que sufría depresión y fue hallada muerta hace casi dos semanas en su departamento de Caballito, en lo que se presume fue un suicidio.

En una inusual y personal intervención pública, la reina agradeció a quienes le enviaron cartas y mensaje de apoyotras la muerte de Inés Zorreguieta, de 33 años.

"Mi pequeña, querida y talentosa hermana Inés estaba enferma. No podía hallar la felicidad, no conseguía sentirse mejor", dijo Máxima al visitar un centro médico en Groningen.

"Nuestro único alivio es que ella está, al fin, en paz".

La reina aludió a las "innumerables cartas" que recibió y agradeció "el respeto que la gente ha mostrado a mi familia en estos momentos tan duros".

Apenas se enteró la noticia de la muerte de su hermana, Máxima de Holanda suspendió su agenda y viajó a Buenos Aires para asistir junto con su familia al funeral. La monarca estuvo acompañada por su marido, el rey Guillermo Alejandro, y las tres hijas del matrimonio. Fue una ceremonia íntima, reducida al círculo familiar y algunos allegados -entre ellos, la primera dama, Juliana Awada- y a puertas cerradas.

El sepelio de Inés se hizo en el mismo cementerio donde están los restos de su papá, Jorge Zorreguieta, empresario y exfuncionario de la última dictadura militar, que murió el año pasado de cáncer.

Esta fue la primera vez que Máxima habla el público sobre la muerte de su hermana. A poco de conocerse la noticia, la Casa Real había emitido un comunicado en el que se informó que estaba "conmocionada y muy triste". Luego fue su marido, el rey Guillermo, quien días más tarde agradeció el afecto recibido.

La reina mantenía una estrecha relación con su hermana, trece años más joven que ella. La monarca se sentía responsable de Inés y prodigaba sus cuidados, según la prensa holandesa. A tal punto que Inés fue dama de honor de Máxima en su boda.

La joven trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante seis meses, fue la directora de Despacho y Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación.

Aparentemente, en sus últimos años, Inés padecía una depresión grave, la cual se cree que pudo haberla empujado a tomar una decisión trágica. Esto, igualmente, está siendo investigado.

Horas después de la muerte, el informe oficial de la investigación -difundido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°19 a través del sitio Fiscales, del Ministerio Público Fiscal- indicó que Inés Zorreguieta fue encontrada muerta en su departamento de Río de Janeiro al 200, con signos aparentes de suicidio.

Alrededor de las 21.50 del miércoles, "la madre y una amiga de Zorreguieta acordaron ir hasta el departamento de la mujer, dado que no habían podido comunicarse con ella durante todo el día anterior. Al llegar al lugar, primero ingresó la amiga, que contaba con un juego de llaves, y luego la madre. Al querer ingresar al dormitorio de Inés, la amiga advirtió que no podía abrirse la puerta por lo que ejerció fuerza sobre ella y encontró a su amiga fallecida, tras lo cual dieron aviso al teléfono de emergencias 911, que movilizó al SAME y a personal de la Comisaría N°11 de la Policía de la Ciudad, la cual comunicó lo ocurrido a la fiscalía de turno", detalla el informe. La madre de Zorreguieta debió ser contenida por personal de asistencia psicológica.

En el lugar no se encontraron signos de violencia.