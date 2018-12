La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, afirmó -en un mensaje de Navidad dirigido a los habitantes de las Islas Malvinas- que el tema de la soberanía "no está para ser discutido" y dijo que en las conversaciones que mantuvo con Mauricio Macri este año se centraron "no sólo en aquello que nos separa sino también en lo que podemos alcanzar juntos".

"Si bien la relación entre nuestros gobiernos está cambiando, les puedo asegurar que algo nunca cambiará: nuestro absoluto compromiso con el pueblo y la soberanía de las Islas Falkland (Malvinas). Simplemente no está para ser discutido", dijo May en el mensaje difundido esta mañana.

La primera ministra señaló que en el encuentro que mantuvo con el presidente Macri en Buenos Aires -durante la realización de la Cumbre del G20- "fue un placer centrarnos no sólo en aquello que nos separa sino también en lo que podemos alcanzar juntos". En ese encuentro, que mantuvieron el 30 de noviembre en Costa Salguero, Macri y May se comprometieron a fortalecer el vínculo comercial y la inversión entre ambos países, aunque sin hablar sobre la soberanía en las islas Malvinas.

"El 2019 traerá la continuación de trabajos en el Plan de las Islas, más conversaciones con Argentina a propósito del Comunicado Conjunto del 2016, y un referendo para determinar límites de las circunscripciones electorales de la Asamblea Legislativa", agregó May en su mensaje de hoy a los isleños.

En la carta, May también hizo referencia al nuevo vuelo acordado con el gobierno argentino, con escala en la provincia de Córdoba, operado por Latam, que partirá una vez por semana de San Pablo, Brasil.

"2018 ha sido un año apasionante para el pueblo de las Islas Falkland, uno que ha traído consigo nuevas caras, nuevas amistades y nuevas oportunidades", tales como "planes para un nuevo vínculo aéreo con Brasil han sido acordados, incluyendo una escala regular en la ciudad de Córdoba en Argentina", indicó.

"Se trata de un paso adelante que hará a las Islas más accesibles que nunca a la vez que promoverá el desarrollo económico. y es algo que sus legisladores electos han hecho mucho por cumplir", remarcó.

También mencionó las "conversaciones sobre la pesca y conservación que están en marcha por primera vez en catorce años" y calificó esas negociaciones como "un paso vital en asegurarnos la correcta administración de nuestros recursos naturales de forma sustentable a la vez que protegemos una industria fundamental de las Islas".

Asimismo, en el mensaje, May hizo referencia a los trabajos de identificación de los soldados argentinos que están enterrados sin nombre en el cementerio de Dawin.

"Desde 1982, muchas de las sepulturas en el cementerio militar argentino de Darwin estaban señaladas con la frase 'Soldado argentino sólo conocido por Dios'. En marzo pasado más de 200 familiares finalmente pudieron honrar y llorar ante las tumbas de sus hijos, hermanos, maridos y padres", afirmó.

En ese sentido, la primer ministro remarcó "la dignidad y respeto que el pueblo de las Falklands extendió a esas familias", lo que "dijo mucho sobre el carácter y espíritu de la comunidad".

"Casi cuatro décadas tras el conflicto, el nuevo vínculo aéreo, los equipos mixtos de hockey sobre hielo, y el apoyo brindado a las familias de argentinos caídos en combate, todo apunta a relaciones más cálidas con vuestros vecinos más próximos", concluyó.