Uno de cada cinco nuevos casos de coronavirus registrados en las tres primeras semanas de octubre en Uruguay se dio entre menores de nueve años, informó hoy la prensa uruguaya en base al último informe mensual del Ministerio de Salud Pública.



En total, esta franja etaria -aún sin vacunarse- representó el 21,2% de los casos, que tuvieron un "crecimiento sostenido" en las últimas tres semanas, según indica el reporte, citado por el diario El Observador.



Los menores de nueve años encabezan el listado de las edades que más casos positivos sumaron al recuento diario que lleva el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) durante el 3 al 24 octubre, cuando representaron 614 del total de 2.899 infecciones contabilizadas.



Son además el único grupo etario que registra tres semanas consecutivas de aumento de casos, pasando de 180 infecciones semanales en la primera semana del mes a 207 en la segunda y 227 en la tercera.



La explosión de casos entre niños ya había sido señalada por algunos expertos que, sin embargo, destacaron que no se había registrado un aumento de casos graves o internaciones de menores durante este período.



Los menores de 12 años son los únicos que hasta ahora no pueden ser inmunizados en Uruguay, ya que las vacunas disponibles en el país no están aún aprobadas para esa franja etaria.



Según el informe de la cartera sanitaria, los adultos jóvenes de 20 a 29 años fueron el segundo grupo etario en registrar mayores contagios durante este período y representaron un 17,4% del total mensual, seguidos por los adolescentes de 10 a 19 años, que supusieron un 16,4% del total.



Las personas de hasta 29 años sumaron un total de 1.594 infecciones (55%) en las últimas tres semanas mientras que el resto de la población -mayores a 30 años- alcanzó 1.305 (45%), según dicho reporte.



Desde que se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay, el 13 de marzo de 2020, el país acumula más de 393.000 casos positivos y 6.076 muertes a causa de esta enfermedad.

Fuente: Télam