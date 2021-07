Alemania no tiene "intención" de hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus, declaró hoy la jefa de Gobierno alemana, la canciller Angela Merkel, que dijo confiar en la "voluntad" de los pacientes y en la "publicidad" a favor de estos fármacos.



"No tenemos intención de seguir este camino", dijo Merkel al visitar el instituto de salud pública Robert Koch, luego de que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara ayer que el personal sanitario de su país deberá vacunarse antes del 15 de septiembre.



"No creo que nos podamos ganar la confianza cambiando lo que dijimos, es decir, no a la vacunación obligatoria", indicó Merkel, informó la agencia de noticias AFP.



"Pero pienso que podemos ganarnos la confianza haciendo publicidad a favor de la vacunación y dejando que el mayor número de personas (...) se conviertan en embajadoras de la vacuna a partir de su propia experiencia", añadió.



Actualmente, 48,6 millones de habitantes de Alemania, un 58,5% de la población, han recibido al menos una dosis de la vacuna y de ellos, 35,4 millones (42,6%) están completamente vacunados, detalló el ministro de Sanidad, Jens Spahn.



El Ministro lamentó, no obstante, que se haya perdido velocidad en el ritmo de vacunación.



La vacunación obligatoria contra la Covid-19 gana terreno en la Unión Europea (UE) en un momento de repunte de la epidemia en numerosos países por la llegada de la variante Delta.



Además de Francia, Grecia también anunció que su trabajadores sanitarios estarán obligados a vacunarse a partir del 1 de septiembre.