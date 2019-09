"Placer". "Fue un placer estar en el lanzamiento de mi marca de ropa. Un abrazo a todos", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram a sus más de 13 millones de seguidores.

El astro de fútbol argentino Lionel Messi expandió sus dominios al mundo de la moda y demostró que su figura es garantía de notoriedad para cualquier proyecto empresarial que lleve su impronta. Como su nueva marca de ropa presentada por estas horas en la glamorosa tienda multimarca Santa Eulalia de Barcelona.



Sonriente, con un look moderno (jean, blazer azul y camisa blanca con un sutil estampado gris), el crack rosarino acompañó a su hermana pequeña y brand manager, María Sol Messi, en el lanzamiento de su primera línea de prendas "premium".



La colección ya está disponible en la tienda online themessistore, pero la fugaz aparición del capitán del FC Barcelona y la selección argentina en las puertas del local de Santa Eulalia, en el exclusivo Paseo de Gracia de Barcelona, rodeado de fans y curiosos, fue el golpe de efecto que revolucionó la presentación comercial de la marca de ropa Messi.



El futbolista, de 32 años, saludó apenas unos minutos, con la mano en alto y posando junto al logo de su marca, que con una "E" formada con tres franjas que simulan una bandera color celeste, hace un guiño a sus orígenes argentinos.



"Me gusta explorar diferentes ámbitos que sean interesantes más allá del deporte. Siempre trato de aprovechar cada oportunidad de participar en algo nuevo y que me ilusione", dijo Messi con motivo de la presentación, según un comunicado. El emprendimiento que dirige María Sol Messi, de 25 años, quien estudió diseño de indumentaria, está avalado por dos grandes nombres de la industria, la familia Hilfiger y el londinense Richard James, una de las figuras más destacadas de la nueva ola de la sastrería. "Es un placer trabajar junto a Ginni Hilfiger (hermana del prestigioso diseñador estadounidense Tommy Hilfiger)", dijo María Sol.

Diez. Mientras palpita la llegada de Messi10, el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, Messi estrenó su marca de ropa.

La colección que salió a la venta tiene prendas básicas de moda masculina "para vestir simple pero a la vez elegante", destacó la diseñadora Ginni Hilfiger, directora creativa de la marca. "Creamos la marca basada en el ADN como futbolista de Leo Messi, combinando su vínculo con Argentina y el FC Barcelona (algo que se refleja en los tonos de las prendas)", contó Ginni, quien trabajó en el desarrollo de la marca de su hermano Tommy.



En cuanto a los materiales que utiliza la marca, predominan el algodón, nylon y spandex mix, todos de fabricación "tech", con lo que se realizan prendas como un pantalón "casual" para hombre que permite estar "confortable y elegante a la vez", remarcó la diseñadora.



Su colección está compuesta por diferentes remeras básicas de algodón, chombas, buzos con capucha, pantalones deportivos, camisas de jean y camperas. Los precios arrancan en 40 dólares que, al tipo de cambio de hoy, serían unos 2.400 pesos.



La colección Messi se lanzó en una edición limitada y saldrán al mercado nuevos productos cada semana. A todo esto se suma una colección cápsula creada junto a James, cuya filosofía es producir prendas clásicas rompiendo algunos códigos en cuanto a diseño, color y corte. James tiene como sello la exclusividad, por lo que adquiere telas diseñadas únicamente para él. Télam

