El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que conduce Diana Mondino, condenó este sábado lo ocurrido en Quito luego que el gobierno presidido por Daniel Noboa decidiera invadir esta madrugada la embajada de México en la capital de Ecuador para detener al exvicepresidente de ese país Jorge Glas, quien había recibido asilo político por parte del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Tras ello, México anunció “el inmediato rompimiento” de las relaciones diplomáticas con Ecuador.

“Como Estado Parte de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 que ha otorgado recientemente esta condición a dirigentes políticos venezolanos y se encuentra a la espera de la emisión de los correspondientes salvoconductos, la República Argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido anoche en la Embajada de México en Ecuador a la plena observancia de las disposiciones de aquel instrumento internacional así como de las obligaciones que surgen de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, se destacó en el comunicado difundido por Cancillería.

Glas, de 54 años, quien fue vicepresidente entre 2013-2017 en la administración de Rafael Correa y durante un año en el entonces gobierno de Lenin Moreno, fue condenado en 2017 en dos procesos -uno por sobornos y otro relacionado con la trama de la constructora brasileña Odebrecht- pero salió de prisión en noviembre de 2022 tras recursos judiciales.

Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito y quien forcejeó con los agentes en una calle aledaña a la embajada y terminó en el piso, dijo al respecto del episodio: “Estoy atónito por la situación que se ha dado (...) Es la peor acción que he podido presenciar de un gobierno extranjero. Es totalmente inaceptable que hayan violado el estatus diplomático de la embajada. Simplemente, temo por su vida”.

El ingreso

Uniformados ecuatorianos irrumpieron por la fuerza en la embajada mexicana, ubicada en el norte de la ciudad de Quito, frente al Estadio Olímpico Atahualpa, en una zona concurrida. La policía y las fuerzas armadas montaron un operativo y salieron de la residencia con Glas detenido, quien fuera vicepresidente del gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017, en un auto negro.

Roberto Canseco, jefe de la delegación mexicana en Ecuador, intentó intervenir para que no se lleven preso a Glas, pero fue retenido y reducido en el suelo por los uniformados, según videos divulgados a través de las redes sociales. “¡No puede ser, es un atropello!”, exclamó.

“Me golpearon contra el suelo. Traté de impedir que entraran. Delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. Estoy muy preocupado por Glas porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto, es totalmente por fuera de toda norma”, aseguró Canseco.

Respaldo regional

En tanto, Venezuela, Cuba, Brasil, Chile y Honduras fueron los primeros países en comunicar su respaldo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su respaldo frente a la incursión protagonizada anoche por la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, asilado político dentro de la legación.

En un comunicado a la nación, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la operación policial al esgrimir que una condena previa contra Glas prevalecía sobre una condición de asilado político cuya validez además fue disputada por el mandatario ecuatoriano.

Noboa, además, lamentó que la diplomacia mexicana había “abusado de las inmunidades y privilegios” al conceder al exvicepresidente un “asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional” antes de reiterar que Glas ya había sido “condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”.

Tras ello, la Organización de los Estados Americanos (OEA) propuso el sábado una reunión de su Consejo Permanente para debatir la incursión de autoridades de Ecuador en la embajada de México en ese país para arrestar a Glas.

“La Secretaría General de la OEA hace un llamado al diálogo entre las partes para resolver sus diferencias”, indicó el organismo multilateral en un comunicado. “Estima necesaria una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema y en base a los principios consagrados en el derecho internacional, como el respeto a la soberanía (...) y estricto cumplimiento de los tratados internacionales, entre ellos los que garantizan el derecho de asilo”, agregó el organismo que conduce Luis Almagro.