Los doce chicos y su entrenador de fútbol que fueron encontrados después de nueve días en una cueva de Tailandia están "bien de salud", según la Marina tailandesa, que publicó este miércoles un nuevo video.

En la filmación, grabada el martes, once niños aparecen saludando, diciendo su nombre y luego remarcan que están "bien de salud". La Marina no explicó por qué el chico restante no apareció en el mensaje ni tampoco el entrenador, de 25 años.

Los socorristas proyectaron las imágenes en una pantalla bajo un refugio, no muy lejos de la entrada de la cueva, donde las familias esperan que sus hijos sean evacuados.

"Tras haber comido, todos fueron examinados por un médico militar", precisó la Marina, sin detallar, de momento, qué día serán evacuados, una operación complicada porque tendrá que realizarse parcialmente bajo el agua.

Todos ya empezaron a ser entrenados para bucear y esta primera confirmación de su buen estado de salud hizo augurar una evacuación rápida.

Sin embargo, el trabajo será delicado y los socorristas advirtieron que es preferible no apresurarse debido a que el camino de regreso recorre varios kilómetros por zonas angostas y etapas difíciles bajo el agua, debido al temporal de lluvia que afecta la zona.

El grupo, que está entre 800 metros y 1.000 metros debajo de la superficie, aproximadamente 2 kilómetros dentro de la cueva, permanecerá allí acompañado por un grupo de diez soldados liderados por el médico militar.

Los trece, que quedaron atrapados en la cueva el 23 de junio debido a la crecida de las aguas, fueron hallados por buzos el lunes por la noche en la cueva ubicada en la provincia norteña de Chiang Rai durante una búsqueda desesperada que contó con ayuda internacional.

Un primer video difundido el martes por la mañana por la Armada tailandesa mostraba a los chicos en su ropa deportiva sentados en una zona de la cueva Tham Luang Nang Non con los rostros iluminados por la lámpara de un rescatista.