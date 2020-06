George Floyd, el afroamericano cuya muerte bajo custodia policial desató protestas mundiales contra el racismo, fue elogiado el martes por líderes religiosos y políticos, familiares y amigos, en su funeral en su natal Houston.



Uno a uno, familiares y amigos, la mayoría vestidos de blanco, se acercaron a un micrófono para hablar de Floyd como una persona amorosa y encantadora, que merece justicia tras su muerte a manos de un policía de Mineápolis, el 25 de mayo.



La sobrina de Floyd, Brooke Williams, dijo, en una elegía que provocó aplausos en la iglesia: ‘puedo respirar, y mientras respire se hará justicia‘.



Floyd, un afroamericano de 46 años que creció en la ciudad de Texas, murió cuando un policía blanco de Mineápolis lo inmovilizó con una rodilla en el cuello durante casi nueve minutos. Un transeúnte captó su muerte en un vídeo con un grado de detalle insoportable, que incluía sus palabras ‘No puedo respirar‘ y gritos llamando a su madre.



‘Fue lo peor que me pude haber imaginado, de verle hablar y respirar a ponerse azul‘, dijo Godfrey Johnson, de 45 años, al llegar a la iglesia. Johnson, que llevaba una camiseta de ‘No puedo respirar‘, fue a la secundaria de Floyd y jugó al fútbol americano con él.



Alrededor de 500 personas fueron invitadas al funeral, que se celebró después de servicios conmemorativos de la semana pasada en Mineápolis y Raeford, la ciudad de Carolina del Norte donde nació.



La ceremonia fue mucho más que un simple funeral. La iglesia se llenó con los sonidos de conmovedoras canciones y videos de recuerdos compartidos sobre la vida del hombre de casi dos metros conocido como ‘Big Floyd‘.



Destacando el impacto que tuvo su muerte en el mundo, el funeral fue transmitido en vivo por todos los grandes canales de noticias por cable y la Bolsa de Valores de Nueva York guardó 8 minutos y 46 segundos de silencio.



El ex vicepresidente Joe Biden, candidato presidencial demócrata in pectore, habló en una grabación de vídeo.

‘¿Por qué en este país demasiados negros americanos se despiertan sabiendo que podrían perder su vida por sólo vivir su vida (...) No debemos mirar hacia otro lado, no podemos dejar pasar este momento pensando que podemos volver a olvidar el racismo.‘



Al funeral asistieron familiares de otros hombres negros que murieron en enfrentamientos con hombres blancos.