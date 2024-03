Las autoridades sanitarias de Gaza informaron que disparos israelíes contra palestinos que esperaban ayuda cerca de la ciudad de Gaza dejaron más de 100 muertos en la madrugada del jueves, y que el número de víctimas mortales en los cinco meses de guerra había superado ya los 30.000.

En el incidente murieron al menos 104 personas y más de 280 resultaron heridas.

Los equipos médicos de Gaza indicaron que eran incapaces de hacer frente al volumen y la gravedad de las lesiones, y decenas de pacientes heridos fueron trasladados al hospital de Al Shifa, que sólo funciona parcialmente tras las incursiones israelíes en las instalaciones a principios del conflicto.

El incidente del jueves, que causó la mayor pérdida de vidas civiles en semanas, fue repudiado por el presidente palestino, Mahmoud Abbas, que condenó "la horrible masacre llevada a cabo por el ejército de ocupación israelí ayer a la mañana contra las personas que esperaban a los camiones de ayuda en la rotonda de Nabulsi".

Un portavoz de Israel inicialmente rebatió la versión de las autoridades sanitarias y afirmó que la "tragedia" ocurrió después de que los camiones de ayuda arrollaron a la multitud.

Un oficial militar israelí afirmó posteriormente que se habían producido dos incidentes distintos cuando el convoy de camiones entraba en el norte de Gaza desde el sur por la principal carretera costera.

En el primer incidente, señaló que los camiones de ayuda habían sido rodeados por cientos de personas y que, en la confusión, docenas habían resultado heridas o muertas, al ser pisoteadas o atropelladas por los camiones.

Cuando los camiones partieron, alegó, se produjo un segundo incidente en el que algunas de las personas que se abalanzaron sobre el convoy se acercaron a las fuerzas israelíes, incluido un tanque, que abrieron fuego.

"Los soldados hicieron disparos de advertencia al aire y luego dispararon contra quienes suponían una amenaza y no se apartaron", dijo en una rueda de prensa. "Desde nuestra perspectiva, esto es lo que entendemos. Seguimos revisando las circunstancias".

Israel dijo que no creía en el número de muertos facilitado por las autoridades palestinas, pero no facilitó ninguna estimación israelí sobre cuántas personas murieron. "No tengo cifras, fue una respuesta limitada", dijo.

Ashraf Al-Qidra, portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, rechazó la versión israelí de los hechos. Afirmó que los últimos comentarios mostraban que Israel "tenía intenciones premeditadas de llevar a cabo el nuevo crimen y la masacre", y que el número de muertos podría aumentar.

Hamás advirtió en un comunicado que el incidente podría hacer fracasar las conversaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo sobre una tregua y la liberación de rehenes.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, declaró que todas las partes en el conflicto entre Israel y Hamás han cometido crímenes de guerra, y pidió que se investiguen y que los responsables rindan cuentas.

NA