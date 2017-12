Sordera. Por estos años, Griesa ya padecía una sordera pronunciada, su voz era casi inaudible desde el estrado y su figura era cada vez más encorvada.

El juez federal de Nueva York (Estados Unidos), Thomas Griesa, quien avaló las demandas de los fondos buitre contra la Argentina por la deuda en default, murió en la noche del domingo, a los 87 años, confirmaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda.



El juez se había jubilado en el cargo en junio del año pasado debido a problemas de salud. Las causas relacionadas con la Argentina que mantenía en su juzgado pasaron a manos de la jueza Loretta Preska, una magistrada del distrito neoyorquino. El vínculo del juez federal Griesa con la Argentina por el tema de la deuda en default tuvo su puntapié inicial en 2002 con el juicio iniciado por los fondos Old Castle y Lightwater.



La etapa de mayor rispidez entre el magistrado neoyorquino y la administración de Cristina Fernández de Kirchner, sin embargo, se desató a fines de 2011, cuando el juez se pronunció a favor de los holdouts bajo el argumento de "pari passu" que obligó al país a pagar una sentencia que otorgaba ganancias de hasta 1.600% para los litigantes.



Tres años después, en 2014, el pronunciamiento de Griesa logró pasar el filtro de la Corte Suprema de Estados Unidos y a causa de esto la deuda argentina se ubicó en "default técnico". La última etapa del vínculo remite al 22 de abril de 2016, cuando la administración del presidente Mauricio Macri concretó el pago de 9.352 millones de dólares a los holdouts y el juez Griesa dispuso el levantamiento de las cautelares en todas las causas, permitiendo de esta manera la salida del default declarado en 2001 y la libertad para volver a los mercados financieros internacionales sin restricciones.



Si bien cada tanto aparecen reclamos aislados de fondos de inversión sobre tenencias de deuda en default, el 22 de abril de 2016 fue el punto final a una batalla judicial que se extendió por espacio de quince años.



El juez Thomas Poole Griesa, "el embargador serial", como lo definió en su momento Cristina Fernández de Kirchner, nació en la ciudad de Kansas, en el Estado de Misuouri, el 11 de octubre de 1930. Estudió en Harvard, donde se recibió de abogado en 1952 y se especializó en la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford, en 1958.



El 15 de junio de 1972 el presidente Richard Nixon lo designó juez del Distrito Sur de Nueva York, EEUU. Entre 1993 y 2000 se desempeñó como juez principal y al cumplir los 70 años de edad, pasó a ser un Senior Judge o Juez Superior, con lo que pasó a ser un magistrado en condiciones de jubilación parcial y con horario reducido de trabajo.



"Esta Corte encuentra que todas las condiciones precedentes han sido alcanzadas. Por eso, las medidas cautelares son levantadas", sostuvo Griesa al poner punto final a la guerra judicial con Argentina por quince años.



Hace dos años, en 2015, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, el juez Griesa percibió la posibilidad de cerrar este tema que podría ser a la vez el punto final de su carrera. Sin precisiones en torno a su deceso, en el Ministerio de Finanzas se limitaron hoy a confirmar que la noticia en torno a la muerte de Griesa les fue transmitida por el mediador Daniel Pollack.



Fuente: Télam



Entre críticas y regaños



En su desempeño como juez, la palabra clave para The New York Times es "rigidez": "La mayor parte de los abogados lo define como simpático cuando no está en su cargo y con un enfoque rígido en los tribunales. Se sabe de él que critica duramente a los testigos cuando se da cuenta de que no son sinceros, y que regaña a los abogados cuando siente que están alargándose innecesariamente".



En lo personal, el diario describió al fallecido juez como un hombre alto, de voz suave y con una preferencia por los trajes de rayas: "Intérprete de clavecín y de piano, a menudo toca música de cámara con los amigos. Junto a su mujer Christine, también disfruta los recitales y el ballet, y le gusta jugar al tenis".



Nacido en la ciudad norteamericana de Kansas (Missouri), Griesa era hijo de Charles, vicepresidente de un banco, y de Stella. En 1982, cuando The New York Times publicó su perfil, Charles ya había muerto y Stella vivía en California con Scott, el hermano mayor de Thomas Griesa. Según un censo de 1940, Scott nació ocho años antes que el juez.



"Tommy" estudió lenguas clásicas e historia antigua.