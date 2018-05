El periodista y escritor estadounidense Tom Wolfe ha fallecido este lunes en Manhattan a los 87 años de edad, según ha confirmado su agente Lynn Nesbit. Wolfe, hospitalizado por una infección, era conocido por ser el "padre del nuevo periodismo".

A lo largo de su carrera escribió cuatro novelas largas, numerosos cuentos, poesía, obras dramáticas y fragmentos de novela. Entre sus obras más destacadas se encuentran La hoguera de las vanidades, The right stuff o Todo un hombre.

Wolfe era hijo de una diseñadora y un agrónomo. Estudió en la Universidad Washington and Lee y se graduó en 1952. Comenzó colaborando en The Washington Post, Enquirer y New York Herald.

En 1962 se trasladó a Nueva York y comenzó a revolucionar el periodismo tradicional. Las bases de la comunicación se asentaban sobre la regla de la pirámide invertida, esto es, comenzar con la información más relevante al comienzo y dejar los detalles para el final.

Wolfe rompió las reglas y llamó a eso "Nuevo Periodismo", poniendo al sujeto observador en el centro de la escena con un estilo literario: tomando hechos concretos de la realidad, se daba licencias literarias.