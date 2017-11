Durante la tarde del domingo murió el general chileno Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar con la que gobernó Augusto Pinochet. El exmilitar de 92 años fue quien coordinó la ayuda chilena a los ingleses. Matthei falleció en el Hospital Institucional de la Fuerza Aérea de Chile, "debido a un cuadro infeccioso que avanzó de manera muy rápida".

En 1988, Matthei fue el primer integrante de este grupo en reconocer el triunfo del "no" en el plebiscito en el que los chilenos debían responder si querían o no que Pinochet siguiera en el poder.

Ingresó a la junta militar en 1978 y desde ese año hasta 1991, fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile.

Además, fue el general al cual contactaron los ingleses durante la guerra de Malvinas y fue él quien coordinó la ayuda en las bases aéreas trasandinas.

Al respecto, él mismo contó que "mi oficial de Inteligencia, general Vicente Rodríguez, me informa que un oficial inglés enviado por el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea británica quería hablar conmigo. "Tráigalo", le dije. Se trataba del Wing Commander Sydney Edwards, un personaje que no parecía inglés para nada y que hablaba español perfectamente".

Y agregó: "Venía con una carta de sir David Grant, comandante en Jefe de la Fuerza Aérea inglesa, para ver en qué podíamos ayudarlo. Tenía plenos poderes para negociar conmigo y coordinar cualquier cosa que pudiéramos hacer juntos, lo cual me pareció muy interesante. Yo le contesté que no me mandaba solo y que primero hablaría con el Presidente Pinochet".

"A Pinochet le informé de la conversación sostenida en términos muy generales, manifestándole que no podíamos desperdiciar esta gran oportunidad. Y es que a nosotros no nos convenía para nada que los argentinos 'le pegaran' a los ingleses, puesto que -con seguridad- seríamos los siguientes. Recién estábamos digiriendo el discurso del general Galtieri en la Plaza de Mayo, durante el cual expresó ante las multitudes rugientes que las Malvinas eran sólo el comienzo. Parecía Mussolini", puntualizó.