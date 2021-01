Una nena de 7 años murió como consecuencia de los maltratos y los abusos a los que sus fue sometida por sus padres. El aberrante hecho ocurrió en el estado de Puebla, en México.

La víctima, de nombre Yatziri, se encontraba internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social La Margarita desde agosto y su estado era crítico. Su caso cobró notoriedad en los medios locales por la crueldad a la que fue sometida.

La nena ingresó al centro de salud por una hemorragia interna debido a una perforación en los intestinos. Además, tenía un pulmón dañado a causa de los golpes, rastros de quemaduras de cigarrillo en las manos, brazos y el estómago, así como heridas en el rostro y la cabeza.

Cuando tuvo contacto con los médicos les hizo un desgarrador pedido: “No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando”. La menor había estado en el lugar en varias ocasiones: en enero de 2020 ingresó tras haber sido violada por un tío, en febrero presentó cortes en las piernas y en abril fue operada por daños en el intestino.

El 22 de agosto la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres tomó conocimiento por parte de las autoridades del hospital sobre el caso de Yatziri y comenzaron una investigación.

Sus padres, identificados como Alejandra Viridiana N. y Rafael N. fueron detenidos en septiembre por los delitos de violencia familiar y abandono de persona, según consignó el medio mexicano El Universal. Además, la Policía busca a un tío de la víctima que habría participado de las violaciones y que está prófugo.

Tras conocerse la noticia, las autoridades abrieron una investigación y se encontraron con que una hermana menor de Yatziri, llamada Mitzi Aidé, murió en junio a los tres años, por supuesta broncoaspiración, aunque ahora se cree que también podría haber sido sometida a abusos y maltratos.

Fuente: TN