La abuela de Michelle Bolsonaro, esposa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, murió luego de semanas de estar internada con Covid-19, una enfermedad cuya curva de contagios y muertes no para de crecer en Brasil, según informó hoy la prensa local.



Maria Aparecida Firmo Ferreira murió a los 81 años en el Hospital Regional de Ceilandia, una ciudad de la periferia de Brasilia, informó hoy el portal de noticia Metropoles.



"Dios resolvió llevarse a mi madrecita, no lo puedo creer, ella luchó mucho pero no logró resistir", declaró Maria Fátima Ferreira, tía de la primera dama, citada por la agencia de noticias ANSA.



Con más de 3,1 millones de casos y 103.026 muertos, Brasil es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, solo detrás de Estados Unidos.



Su curva de contagios creció con fuerza desde julio en el centro del país, donde se encuentra Brasilia.



Solo ayer, el país registró 52.160 casos y 1.271 muertes, mientras el Comité Internacional de Cruz Roja denunció que 232.993 trabajadores sanitarios contrajeron la enfermedad desde el inicio de la pandemia.



El 7 de julio pasado, dio positivo el presidente Bolsonaro y, semanas más tarde, se anunció que Michelle Bolsonaro también fue infectada.



Pese al avance de la pandemia, que el sábado superó los 100 mil muertos, el mandatario afirmó el lunes que el mejor remedio es volver al trabajo.



Bolsonaro se opone al aislamiento social y la obligatoriedad del uso del tapabocas y otras medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio.