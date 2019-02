El jurado del proceso en Nueva York contra el mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán, procesado por narcotráfico, lo declaró ayer culpable de los diez cargos contra él como responsable del cartel de Sinaloa, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.



El jurado número once y portavoz del tribunal popular entregó al juez de la corte federal de Brooklyn (Nueva York), Brian Cogan, un papel con su decisión, que fue leída por el juez tras advertir a los asistentes en la sala de que no podían expresar reacción alguna a la lectura del veredicto.



El juez transmitió que la decisión del jurado fue de condenar por los diez cargos al "Chapo", y sólo no llegó a la unanimidad para esa decisión en dos violaciones de uno de los cargos, concretamente centradas en distribución de cocaína en 2007 y otra de marihuana en 2012.



El juez Brian Cogan tiene ahora la misión de establecer la condena del que ha sido el caso más mediático e importante de narcotráfico en Estados Unidos, para lo que ha convocado al tribunal para el próximo 25 de junio.



Guzmán Loera, de 61 años y vestido ayer de azul y corbata oscura, ha enfrentado durante tres meses un juicio en la corte federal para el distrito este de Nueva York, en Brooklyn, por diez cargos relacionados con el narcotráfico, el principal el de mantener una empresa criminal continua, por los que podría ser condenado a cadena perpetua.



Fuente: Efe