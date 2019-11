El vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera, aseguró ayer en una entrevista desde México que ni él ni el mandatario derrocado se presentarán como candidatos a las próximas elecciones presidenciales que se convoquen en Bolivia "para no generar rechazo de las fuerzas golpistas".



"Está claro que Evo y Álvaro no vamos a ser candidatos para no generar rechazo de las fuerzas golpistas", aseguró el vicepresidente en una entrevista con la agencia de noticias Efe y explicó que el gobierno de facto que dirige Jeanine Áñez en Bolivia "está dispuesto a seguir matando bolivianos para que Evo y Álvaro no sean candidatos".



García Linera no descartó que se pueda salir de la actual crisis -en la que él y Morales denunciaron un golpe de Estado- con elecciones. "Si son elecciones libres, con las garantías constitucionales respetadas, hay que reconocer gane quién gane", sostuvo.



En una entrevista televisiva, el legislador Henry Cabrera también afirmó que el expresidente boliviano Evo Morales no será el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del líder indígena, en los próximos comicios presidenciales del país, que aún no tienen fecha.



El anuncio del congresista, que agregó que el MAS no va a sugerir vocales para el tribunal supremo electoral, se produce un día después de que el Gobierno interino de Bolivia presentó un proyecto de ley para convocar a elecciones y calmar la violencia que ha dejado 32 muertos en el país. "El Movimiento al Socialismo tendrá otro candidato a presidente", dijo Cabrera, quien es vicepresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia.



En la Asamblea Legislativa de Bolivia, dos proyectos -uno del Gobierno provisional de Jeanine Áñez y otro del MAS- eran debatidos ayer por senadores y diputados, con el objetivo de convocar a nuevas elecciones en la nación andina y calmar la violencia que ha dejado 32 muertos en el país. "El MAS presentará nuevos candidatos a presidente, a vicepresidente", dijo a Reuters Cabrera.



En conferencia de prensa, el subsecretario norteamericano de Estado adjunto para Latinoamérica, Kevin O"Reilly, consideró prioritario que se organicen elecciones "libres, justas y transparentes" en Bolivia.