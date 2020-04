Usar anteojos en lugar de lentes de contacto no aumenta los niveles de protección frente al coronavirus siempre que éstas se manipulen siguiendo una estricta higiene, dado que la mucosa conjuntival es una de las vías de entrada de este virus.

"El virus entra en las mucosas y la conjuntiva ocular es una de las vías", dijo a Télam el médico infectólogo Pablo Scapelatto, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.

"Pero el virus sólo puede llegar a la conjuntiva ocular porque alguien tose o estornuda cerca de mí o porque me llevo la mano al ojo después de haber tocado secreciones respiratorias; dos eventualidades que no son frecuentes", agregó.

En ese sentido, el especialista explicó que "las antiparras o máscaras faciales como protección están indicadas y son útiles para el personal de salud cuando deben hacer procedimientos médicos", no así "los anteojos con los que leo" que "no son buena medida de protección" para nadie.

"No hay evidencias de que ningún tipo de anteojos o lentes proteja o desproteja y tampoco hay ninguna indicación de que alguien fuera del ámbito médico tenga que usar protección en los ojos: la indicación para la comunidad es que usemos tapaboca, que me impide contagiar a otro si yo estoy incubando la enfermedad o estoy asintomático y lo usamos no para cuidarnos nosotros, sino para cuidar a los otros", agregó.

Por su parte, el expresidente de la Sociedad Argentina de Otalmología Alejandro Coussio matizó estas afirmaciones al remarcar que "en el 1% de los casos el coronavirus se presenta con un cuadro de conjuntivitis de tipo virósica inespecífica", fundamentalmente por el ingreso a la conjuntiva ocular de "microgotas de flugge" de una persona con Covid-19, y recordó que uno de los primeros médicos muertos por coronavirus en Wuhan fue el oftalmólogo Li Wenliang.

"Por eso es importante que los pacientes que sienten que le arden los ojos, los tienen colorados o con una leve secreción, hagan la consulta oftalmológica", dijo el especialista.

Y si bien afirmó que no hay contraindicaciones para el uso de lentes de contacto durante la pandemia, "lo ideal es el uso cauteloso".

"Cuando se manipula una lente de contacto y las manos no tienen higiene estricta, se pueden transportar al ojo no sólo coronavirus, sino bacterias, parásitos y hongos; lo mismo puede ocurrir por contaminación de los líquidos donde se guardan los lentes si no se lo cambia diariamente", dijo.

"Por eso es necesario un cuidado más racional de la higiene para no correr riesgos", agregó.

En ese sentido, recomendó al uso de "las lentes "One day"" que "se ponen y se sacan una sola vez" o de recambio "semanal" antes que antes el de uso prolongado (mensual o bianual) "para evitar contagios".

En tanto, un paper científico publicado recientemente en la plataforma Scient Direct concluye que "actualmente no hay evidencia que sugiera un mayor riesgo de contraer Covid-19 a través del uso de lentes de contacto en comparación con el uso de gafas" y que tampoco se ha comprobado que "el uso de anteojos recetados estándar brinde protección" contra el coronavirus "u otras transmisiones virales".