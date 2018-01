Un pedido especial. Claudio Torini es de Buenos Aires y viajó solo hasta Chile para ver al Papa. Llevó una bandera de Argentina que decía "Visite su casa".

"No nos conformamos con nada", "Por qué debería ir antes a nuestro país que a otros", "Es el Papa de la gente y no sólo de los argentinos", "Ya tuvimos a Francisco muchos años en el país, es hora de compartirlo", fueron algunas de las frases que los fieles argentinos dijeron al hablar sobre el debate nacional que hay al respecto de la no visita de Francisco a su tierra natal. Sobre la posible causa que lleva al Papa a no pisar suelo argentino, gran parte de los fieles dijo que no creen que la política sea la razón. Para ellos es una cuestión de agenda y de "necesidades espirituales" de otros países.



Si bien la mayoría decidió viajar a Chile a ver a Francisco porque no saben cuándo el Papa visitará Argentina, muchos compatriotas dijeron que para ellos el Papa no hace diferenciación entre fieles de los distintos países. "Preferimos que recorra otras ciudades que no visitó. Es el Papa del mundo. Tiene mucho por recorrer y hay mucha gente que necesita de él. Cuando uno viaja el último lugar en visitar es la casa", dijo Ramona Romero, de Córdoba, mientras que otras mujeres de Mendoza dijeron que los argentinos deben estar más esperanzados y menos críticos. "Si alguna vez saludó con una sonrisa más grande a una expresidenta o al actual presidente, eso no significa que es de tal o cual partido político. Al menos así lo veo yo", dijo Silvia Álvarez, una de las sanjuaninas que ayer tuvo la chance de verlo de cerca. Muchos otros fieles argentinos coincidieron. Sobre todo después de que lo vieron en Santiago. "Se lo ve feliz. Me gustaría que ya nadie lo critique. Es feo que nosotros mismos estemos hablando mal de un hermano. Acá en Chile parece que gozan que no lo veamos allá", dijo Carmela Rojo, una sanjuanina que vive en Mendoza hace 7 años y que viajó junto a un grupo de oración.