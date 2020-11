Los Estados Unidos están a pocas horas de elegir al próximo ocupante de la Casa Blanca en una reñida pelea que se definirá entre el actual presidente, Donald Trump, y el exvicepresidente demócrata Joe Biden. Pero hay otros. La lista de "los otros" candidatos a la Casa Blanca incluye al rapero Kanye West y a un partidario del retorno a la ley seca llamado Phil Collins. También aparecen postulantes menores, algunos más serios que otros.

Kanye West

El agitador de la música y la moda anunció su candidatura presidencial en Twitter el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Solo cumplió con los criterios para aparecer en la boleta electoral en 12 de los 50 estados y, por lo tanto, matemáticamente no tiene posibilidades de ser elegido presidente. La campaña del esposo de Kim Kardashian, quien sufre de trastorno bipolar, ha generado más dudas que entusiasmo. Los partidarios de Donald Trump esperan que el rapero de 43 años, expartidario del presidente republicano, pueda sacarle algunos votos negros a Joe Biden.

Partido Libertario

El Partido Libertario es, muy por detrás de los pesos pesados demócratas y republicanos, la tercera fuerza política del país. Defensor de las libertades individuales, el libre comercio y un Estado mínimo, es el único "tercero" que aparece en las urnas en los 50 estados. Su candidato, Gary Johnson, exgobernador del estado de Nuevo México, obtuvo 4.5 millones de votos en 2016, más del 3% del voto popular, un récord para su partido. Este año los libertarios estarán representados por Jo Jorgensen, una profesora de psicología de 63 años a quien las encuestas, al menos las pocas que tienen en cuenta a candidatos menores, otorgan hasta un 4% de los votos.

Partido Verde

Cuatro años atrás, la candidata del Partido Verde, Jill Stein, solo captó un 1% del voto popular. Pero muchos creen que contribuyó a la derrota de la demócrata Hillary Clinton al marcar votos en estados clave que Trump ganó por poco, como Pensilvania, Michigan y Wisconsin. El candidato del partido esta vez es uno de sus fundadores, el californiano Howie Hawkins. De 67 años, es partidario de la cobertura médica universal y afirma haber sido el creador del Green New Deal ahora adoptado por el ala progresista del Partido Demócrata.

Otros

Colorado y Vermont son los dos estados con mayor número de candidatos presidenciales: 21. Algunos de ellos están afiliados a partidos como el Partido por el Socialismo y la Liberación, el Partido Alianza o el Partido de la Constitución, cuyo candidato, Don Blankenship, pasó un año en prisión tras una fatal explosión en una de las minas de carbón de su empresa. El Prohibition Party, que propugna la vuelta a la ley seca, la prohibición de las bebidas alcohólicas, lleva como candidato a Phil Collins, que no tiene relación alguna con el músico británico. Otra "celebridad" se presentará el 3 de noviembre como candidato independiente en unos 15 estados. Ahora conocido por sus actividades en criptomonedas, Brock Pierce actuó en su juventud en las películas "The Mighty Ducks" y "First Kid".