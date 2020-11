La pandemia de coronavirus marcó un nuevo récord con más de 671.000 casos y más de 10.600 muertos en las últimas 24 horas en todo el mundo, con Estados Unidos a la cabeza tras superar por primera vez los 200.000 positivos en un día y mientras algunos países europeos levantaron restricciones tras una baja de contagios.



Con 671.885 positivos en la última jornada, el mundo superó los 62 millones de infectados por Covid-19, mientras el número de fallecidos por el brote ascendió a 1,4 millones, según el balance actualizado de la Universidad Johns Hopkins (JHU).



Casi un tercio de las infecciones de las últimas 24 horas tuvieron lugar en Estados Unidos, el país más golpeado por la enfermedad, que registró 205.557 nuevos casos, con lo que marcó un nuevo récord de contagios diarios y superó los 13,2 millones de positivos.



Asimismo, 1.406 personas murieron en la víspera y el total de víctimas mortales en el país ascendió a 264.859.



Ante esta situación, las autoridades del Gran Los Ángeles, el condado más afectado por el virus en estos momentos, decidieron prohibir desde el lunes y durante al menos tres semanas las reuniones públicas y privadas, salvo las organizadas con fines religiosos o de protesta, para frenar el avance de la Covid-19.



En tanto, Europa superó hoy los 400.000 muertos por coronavirus, coincidiendo con la flexibilización de las restricciones en varios países, deseosos de recuperar parte de la normalidad de cara a Navidad.



En la última semana, el continente europeo contabilizó más de 36.000 muertos, la cifra más grave desde el inicio de la pandemia, reportó la agencia de noticias AFP.



Pese a estas cifras alarmantes, la situación mejora en la mayoría de los países, que parecen haber pasado el pico de la segunda ola.



Con estrictas reglas sanitarias, reabrieron hoy los comercios en Francia y los centros comerciales en Polonia, mientras Irlanda y Bélgica adoptarán medidas similares el próximo martes, 1 de diciembre.



"Los esfuerzos y los sacrificios de todos han funcionado y hemos salvado vidas", se felicitó el primer ministro irlandés Micheal Martin.



No obstante, en Alemania las restricciones estarán en vigor tal vez hasta la primavera boreal, advirtió hoy el ministro de Economía, Peter Altmaier.



"Tenemos tres o cuatro largos meses de invierno ante nosotros. Todo dependerá de la llegada de las vacunas, pero es posible que las restricciones se prolonguen durante los primeros meses de 2021", dijo en una entrevista con el diario Die Welt.



Alemania, considerado durante la primera ola un ejemplo de gestión, fue golpeado con fuerza durante la segunda ola del virus y ya contabiliza más de 15.500 decesos por Covid-19.



En el Reino Unido, Gales va a reforzar las restricciones sobre los pubs y los restaurantes antes de Navidad y en Inglaterra, Londres incluido, los 56 millones de habitantes seguirán viviendo bajo importantes restricciones cuando el segundo confinamiento finalice el próximo miércoles.



Descontentos con estas medidas, cientos de personas desafiaron la prohibición y protestaron hoy en Londres al grito de "Libertad" y con pancartas en las que se leía "dejen de controlarnos", mientras que la policía detuvo a más de 60 manifestantes por violar la aislamiento vigente.



Pese al hartazgo de parte de la población, el ministro del Gabinete británico, Michael Gove, dijo hoy que los hospitales del país podrían entrar "en emergencia" si no se toman medidas urgentes y estrictas contra el avance de la enfermedad.



El Reino Unido es el séptimo país en todo el mundo y el cuarto en Europa con más casos confirmados de Covid-19, y el quinto en el planeta y el primero en ese continente con más muertes por la enfermedad, según JHU.



Hasta hoy acumulaba 1.605.172 contagios (15.871 en las últimas 24 horas) y 58.030 fallecimientos (479 nuevos), informó esta tarde el Ministerio de Salud, según la agencia de noticias Europa Press.



Italia, por su parte, registró un ligero descenso de los contagios y las muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, pero el gobierno advirtió que de todos modos los niveles siguen siendo altos e incluso en algunas regiones continúan aumentando.



No obstante, el ministro de Salud, Roberto Speranza, dispuso que a partir de mañana Lombardía, Calabria y Piamonte regresen a la zona naranja de riesgo, lo que implica una relajación de las restricciones adoptadas para contener la propagación del virus.



Del otro lado del Atlántico, México registró anoche 12.081 nuevos casos de Covid-19, una cifra récord, que sitúa el total de contagios en el país en 1.090.675, según cifras de la Secretaría de Salud federal.



En las últimas 24 horas se reportó además la muerte de 631 personas, con lo que suman 104.873 fallecidos.



En Perú se prorrogó por 90 días, hasta inicios de marzo de 2021, el estado de emergencia sanitario, pero las autoridades suavizaron algunas restricciones gracias a la reducción, lenta pero sostenida, de contagios y decesos.



Con 33 millones de habitantes, Perú acumulaba 35.780 muertes por el virus, la segunda mayor tasa de mortalidad del mundo en proporción a la población.



Desde el inicio de la pandemia, América Latina y el Caribe registró ya 444.036 fallecidos por Covid-19 y más de 12,8 millones de contagios, según cifras oficiales.