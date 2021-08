La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes que solo cuenta con suficientes suministros sanitarios en Afganistán para "una semana", luego de la toma de Kabul por parte de los talibanes, diez días atrás.



"La OMS cuenta actualmente con suministros en el país sólo para una semana", indicó Ahmed al Mandhari, jefe para la región del Mediterráneo oriental de la OMS, que comprende desde Marruecos hasta Afganistán, informó la agencia de noticias AFP.



"Ayer (lunes), el 70% de estos suministros fue entregado a los centros sanitarios", añadió.



Mandhari también destacó que 500 toneladas de medicamentos y suministros quedaron retenidas en Dubái a causa de los caóticos esfuerzos de evacuación desde el aeropuerto de Kabul, que no puede en este momento recibir vuelos comerciales.



"Aquellos países que envían aviones vacíos para recoger a evacuados no se sienten en condiciones de brindarnos ayuda", confió Mandhari.



El domingo, OMS y Unicef solicitaron en forma conjunta que "se establezca de inmediato un puente aéreo humanitario fiable y dinámico para poder enviar suministros" a Afganistán.



"Inclusive antes de los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, Afganistán ya representaba la tercera mayor operación humanitaria en el mundo, con más de 18 millones de personas con necesidades de asistencia" sanitaria, detalló el comunicado.



Las tropas dirigidas por Estados Unidos intensificaron los operativos para evacuar a miles de personas desde Kabul, luego de que los talibanes advirtieran que no le permitirían extender el plazo fijado para el 31 de agosto para su retirada total.



Unos 50.000 extranjeros y afganos abandonaron el país desde el aeropuerto de Kabul tras la toma del poder por los talibanes el 15 de agosto, según Washington.



Muchos afganos temen que el nuevo Gobierno de los talibanes repita la interpretación extrema de la ley musulmana (Sharia) de cuando ostentaban el poder entre 1996 y 2001, o sufrir represalias por haber trabajado para el Gobierno respaldado por Estados Unidos en las últimas dos décadas de intervención militar.