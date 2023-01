La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó hoy que las variantes de coronavirus que circulan en China son las mismas que ya están en Europa, por lo que instó a los países europeos a tomar medidas "proporcionales y no discriminatorias" para los viajeros procedentes de ese país ya que el actual rebrote no deberían tener un impacto "significativo" en el Viejo Continente.



El anuncio llega luego de que varios países comenzaran a exigir a los viajeros procedentes de China una prueba negativa de Covid-19 para poder entrar a sus territorios, tras la eliminación en Beijing de los estrictos controles sanitarios que tenían desde fines de 2019 y el consecuente estallido de los casos positivos.



El aumento de casos en China "no debería tener un impacto significativo sobre la situación epidemiológica del Covid-19 en la región europea", dijo el director regional de la OMS, Hans Kluge, en una conferencia de prensa en línea.



En ese sentido, el especialista instó a los países europeos a tomar medidas "proporcionales y no discriminatorias" para los viajeros procedentes de China, informó la agencia de noticias AFP.



Varios países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur, exigen que los viajeros procedentes de China presenten una prueba negativa de Covid-19 para poder entrar a sus territorios.



Algunos estados también desaconsejaron a sus ciudadanos viajar a China.



La Unión Europea instó la semana pasada a sus estados miembros a imponer pruebas antes de los vuelos y completarlas con "pruebas aleatorias" a la llegada de los viajeros a suelo europeo.



Según la OMS, Europa está bien preparada para hacer frente al Covid, en buena parte debido a la alta tasa de vacunación.



No obstante, es importante mantenerse alertas, agregó la organización de la ONU, sobre todo ante la aparición de nuevas "variantes".



"En base a las lecciones aprendidas, tenemos que ser capaces de anticipar, detectar y reaccionar a tiempo", agregó Kluge.



Por su parte, China, mientras batalla para contener el aumento de los contagios que desde hace varias semanas desbordan los hospitales, respondió hoy con medidas recíprocas contra Corea del Sur y Japón.



"Las embajadas y consulados en Corea suspenderán la emisión de visas de estadía corta para ciudadanos coreanos", declaró la embajada de China en Seúl, y explicó que las medidas se "ajustarían de nuevo en consonancia con la eliminación por parte de Corea del Sur de las restricciones discriminatorias de entrada contra China".



Por su parte, la embajada en Tokio anunció en un comunicado que la expedición de visados para ciudadanos japoneses también se detendría, sin dar ninguna razón específica ni indicación de cuánto duraría la medida.



China no expide visados de turista y exige un resultado negativo a todas las personas que llegan al país.



Corea del Sur limitó los vuelos procedentes tanto de la China continental como de Hong Kong y Macao y exige a los pasajeros un test negativo para poder abordar.



Japón, por su parte, exige a los viajeros chinos un test antes de viajar y a su llegada, una medida que no se exige actualmente a otros viajeros.



Según cifras oficiales, 2.224 ciudadanos chinos con visados de corta duración han llegado a Corea del Sur desde el 2 de enero, y el 17,5% dio positivo a su llegada.