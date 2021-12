La variante Ómicron del coronavirus se propaga "a un ritmo no visto con ninguna otra variante", advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dijo que es probable que ya esté en todos los países tras su descubrimiento en Sudádrica el mes pasado.



"En la actualidad, 77 países han notificado casos de Ómicron, pero la realidad es que probablemente Ómicron esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado", dijo anoche el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.



"Nos preocupa el hecho de que la gente considere Ómicron como leve (...) Aunque Ómicron provoque enfermedades menos graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados", añadió.



Según Abdi Mahamud, experto de la OMS, la propagación de esta variante es tan rápida que podría convertirse en dominante en varios países de Europa a mediados de diciembre.



Por su parte, el doctor Bruce Aylward, consejero del jefe de la OMS, también advirtió: "Tenemos un virus más transmisible del que no conocemos muy claramente su evolución clínica".



A las puertas de las fiestas de fin año, con muchas familias reuniéndose, "podríamos situarnos en una posición muy peligrosa", agregó, informó la agencia de noticias AFP.



Todavía hay muchos interrogantes en torno a esta nueva variante, que ha sembrado de nuevo el pánico en el mundo desde que fue identificada por primera vez en noviembre en Sudáfrica. Y la OMS teme que los países ricos, acelerando la aplicación de terceras dosis a la población adulta, acumulen los inmunizantes, y las naciones más desfavorecidas no puedan avanzar en sus campañas de vacunación



"Seré claro: la OMS no está contra las dosis de refuerzo. Estamos contra la injusticia" en la vacunas, aseveró el doctor Tedros.



"Es una cuestión de jerarquización de las prioridades. Dar dosis de refuerzo a grupos con poco riesgo de enfermedad grave o muerte pone en peligro la vida de los que corren un riesgo elevado que están esperando sus primeras dosis", insistió.



Según proyecciones de la OMS, África alcanzaría el objetivo del 70% de su población vacunada contra el covid-19 en agosto de 2024. Actualmente, solamente 20 naciones africanas habían vacunado al menos al 10% de su población, otras 6 al 40% y solo dos (los archipiélagos de Mauricio y Seychelles) al 70%.

Fuente: Télam