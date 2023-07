Después de tres semanas de olas de calor en diversos puntos del mundo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Naciones Unidas y el observatorio europeo Copernicus aseguraron hoy tener suficientes datos para anunciar que julio será "muy seguramente el mes más cálido jamás registrado".



"La era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global", advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres.



"No necesitamos esperar hasta finales de mes para saberlo. A menos que se produzca una mini edad de hielo en los próximos días, julio de 2023 batirá todos los récords", lamentó Guterres en declaraciones a la prensa.



Científicos de la Organización Meteorológica Mundial y de Copernicus anunciaron en una conferencia de prensa que "es extremadamente probable" que este sea "el mes de julio más cálido jamás registrado", e incluso "el mes más cálido de todos".



"Los extremos meteorológicos sufridos por millones de personas en julio no son más que la dura realidad del cambio climático y un adelanto de lo que nos reserva el futuro", afirmó por su parte el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.



El récord de este mes batirá el anterior, establecido en julio de 2019, según consignó la agencia de noticias AFP.



Estas elevadas temperaturas probablemente "no tiene precedentes" en miles de años, indicaron ambas instituciones internacionales.



Las tres primeras semanas de julio son ya las tres más calientes nunca medidas y la anomalía de temperatura constatada por Copernicus, cuyos datos completos se remontan a 1940, es tal que no es necesario esperar al final del mes para confirmar el récord.



Los efectos del calentamiento debido a la actividad humana fueron concretos en estas últimas semanas: incendios en Grecia y Canadá, temperaturas extremas en el sur de Europa, África del Norte, Estados Unidos y parte de China, que acaba de sufrir también los estragos del tifón Doksuri.



Más allá de las mediciones modernas, los datos paleoclimatológicos, a partir de los anillos de crecimiento de los troncos de los árboles y los núcleos de hielo, permiten apuntar que las temperaturas actuales "no tienen precedentes en nuestra historia, teniendo en cuenta los últimos millares de años", dijo Carlo Buontempo, director del servicio de climático de Copernicus.