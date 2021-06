Mientras los países con pocos recursos están sujetos a la solidaridad internacional para poder conseguir vacunas contra el Covid-19, en Estados Unidos recurren a campañas insólitas para motivar a los ciudadanos indecisos. En Washington ofrecen cigarrillos de marihuana gratis a quienes se apliquen la primera dosis.

La campaña se llama “Jabs for Joints”, cuya traducción aproximada sería “Pinchazos por porros”, y promete un premio atípico para convencer a los estadounidenses que se resisten a vacunarse.

En Washington, estado en el que las tiendas de marihuana son legales desde 2015, el Consejo Estatal de Bebidas Alcohólicas y Cannabis autorizó a los comercios que cuenten con su licencia correspondiente a regalar un cigarrillo de marihuana (ya armado) a cualquier persona mayor de 21 años que sea inmunizado en los vacunatorios que funcionan en alguno de esos negocios.

El gobierno de Washington ya habilitó a cervecerías, bodegas y restaurantes a que ofrezcan bebidas y comidas gratis a quienes presenten un certificado de vacunación.

Según el New York Times, esta medida es un intento desesperado de las autoridades de ese estado (donde estiman que más del 42% de sus ciudadanos no recibió ninguna dosis) porque, pese a que las vacunas están al alcance gratuito de prácticamente toda la población, no consiguen inmunizar al número de personas que desean.

El insóilto incentivo aplica solo para cigarrillos, “no para otros productos comestibles” y tiene un límite de una unidad por persona, advierte la campaña que inició este lunes 7 de junio y estará vigente hasta mediados de julio.