Rival para Trump. Oprah dejó en claro a los poderosos de Hollywood que tiene pimienta. Convenció a sus pares y arrasa en las redes sociales.

La estrella televisiva Oprah Winfrey está "analizando activamente" presentar su candidatura presidencial por el Partido Demócrata y darle pelea a Donald Trump de cara a las elecciones de 2020, un día después de su comentado discurso en la gala de los Globos de Oro.



Por lo pronto, miles de seguidores de la presentadora inundaron Twitter el lunes con llamados para que se postule a presidenta de EEUU, tras su inspirador discurso sobre un "nuevo día" en apoyo de los que hicieron públicas conductas sexuales inapropiadas en Hollywood y otros lugares.



En la noche del domingo, en Los Ángeles, Winfrey puso de pie a todo el auditorio presente para la entrega de los premios Globos de Oro con un discurso combativo y directo contra "los hombres poderosos y brutales" que dominaron el mundo durante mucho tiempo. "Su momento llegó. Se acabó el tiempo". Un gran aplauso respondió a las palabras de la actriz y presentadora, que recibió en la 75ta edición de los Globos de Oro el premio Cecil B. de Mille por ser "un ejemplo a seguir para mujeres y jóvenes", además de "una de las mujeres más influyentes de nuestro tiempo", según la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).



La también productora y empresaria empezó recordando cómo cuando era una niña vio en la tele la ceremonia de los Oscar en la que ganó Sidney Poitier. Estaba en la cocina de su casa y su madre regresaba en ese momento, agotada, de limpiar casas. "Soy consciente de que habrá alguna niña viendo ahora cómo yo me convierto en la primera mujer negra en recibir este premio", dijo Winfrey, que quiso dedicar su premio a esas niñas y a las mujeres que han alzado su voz contra los abusos y las injusticias



"Sabemos que la prensa está siendo atacada, pero es la entrega de la prensa para sacar la verdad a la luz lo que impide que siga creciendo la corrupción y la injusticia".



En concreto, de las que este año hablaron en Hollywood de un problema, el de los abusos sexuales, que afecta a todas las culturas, países, sectores y razas, y que sufrieron mujeres que tuvieron que aguantar "años de acoso y maltrato porque tenían hijos que alimentar, facturas que pagar y sueños que hacer realidad".



"Time"s Up" ("Se acabó el tiempo"), repitió Winfrey. Un lema que es el nombre de un fondo lanzado por más de 300 mujeres poderosas de Hollywood destinado a ayudar a mujeres menos privilegiadas que ellas a defenderse de posibles abusos sexuales en el entorno laboral.



El día después del comprometido discurso de Winfrey, la cadena CNN, que cita fuentes cercanas a la presentadora, aseguró que está "analizando de manera activa" lanzar su candidatura por el Partido Demócrata, mientras que Stedman Graham, el compañero de Winfrey, apuntó al diario Los Angeles Times que "corresponde a la gente" pero que "ella, desde luego, lo haría".



Los rumores se dispararon tras el emotivo discurso que Winfrey dio en la gala televisiva, en el que cargó contra el acoso sexual a las mujeres en el marco de la ola de denuncias en Hollywood contra poderosas e influyentes figuras como el productor Harvey Weinstein.



Sin embargo, las palabras de Winfrey, de 63 años, tuvieron resonancia más allá del ámbito cinematográfico y su comentario fue interpretado como una clara declaración de intenciones políticas. Tras su discurso, la actriz Meryl Streep afirmó que Winfrey había lanzado "un misil" durante la gala. "Quiero que ella se presente a presidenta (...) No creo que ella tuviese ninguna intención. Pero ahora no tiene opción", dijo la actriz.



Las primarias demócratas para elegir a su candidato presidencial 2020 comenzarán después de las legislativas de noviembre.





Muy cerca de Obama

La estrella y empresaria es una de las figuras más influyentes de la televisión en EEUU gracias a su programa "The Oprah Winfrey Show", al aire entre 1986 y 2011. Con una fortuna estimada en cerca de 3.000 millones de dólares, Winfrey fue una de los principales recaudadoras de fondos en apoyo de la campaña presidencial del demócrata Barack Obama entre 2006 y 2008, el primer presidente afroamericano de la historia de EEUU.