Al menos 20 civiles fueron encontrados muertos por disparos en sus coches tras el ataque contra una caravana de autos en el noroeste de Ucrania, el segundo hecho similar informado en las últimas 24 horas, de acuerdo a lo comunicado por las autoridades ucranianas que responsabilizaron del hecho a las fuerzas rusas.



"Según datos preliminares, 20 personas murieron en sus coches", dijo en un mensaje en Telegram el gobernador de Jarkov, Oleg Sinegubov, sobre el ataque ocurrido cerca de la localidad de Kupiansk.



"Los ocupantes (rusos) atacaron a estos civiles que intentaban escapar a los bombardeos", denunció el dirigente ucraniano y apuntó: "Es una crueldad que no tiene justificación".



Los restos de las personas quedaron en el lugar donde murieron, dentro y alrededor de los seis vehículos en una autopista del pueblo de Kyrylivka, a unos 70 kilómetros al este de Jarkov, consignó la agencia de noticias AFP.



Una pequeña furgoneta o minibús estaba completamente calcinada, con los restos carbonizados de cuatro personas en su interior.



Al menos uno de estos cadáveres era lo suficientemente pequeño como para haber sido un niño.



Este hecho tiene lugar 24 horas después de que Ucrania y Rusia cruzaran acusaciones sobre un ataque contra un "convoy humanitario" en la región de Zaporiyia que dejó al menos 30 muertos y 118 heridos, según el último balance.



Ese ataque ocurrió cerca de la ciudad de Zaporiyia, no lejos del punto de paso entre la parte de la región controlada por los ucranianos y la ocupada por el ejército ruso.



"Solo los terroristas completos pueden hacer eso y no deberían tener lugar en el mundo civilizado", expresó ayer el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.



Un funcionario del Kremlin, por su parte, acusó a las fuerzas ucranianas de haber atacado los vehículos para evitar que los civiles acudieran a la zona ocupada. Las fuerzas ucranianas "atacaron a nuestra gente, que estaban haciendo cola", acusó en Telegram un responsable de la ocupación regional, Vladimir Rogov.

Fuente: Télam