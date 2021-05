Al menos nueve personas murieron en un tiroteo ocurrido hoy en una instalación de transporte público del tren ligero de la ciudad de San José, en California, informaron las autoridades locales, en otro caso de violencia mortal derivado del uso de armas de fuego en Estados Unidos.



"Puedo confirmar que hasta ahora hay ocho víctimas que fueron declaradas muertas. Y hay un sospechoso que fue declarado muerto", informó a la prensa un ayudante del alguacil del condado de Santa Clara Russell Davis, según difundió la cadena de noticias CNN.



Al mismo tiempo que las autoridades locales informaban sobre el saldo de víctimas, desde la Casa Blanca, la subsecretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, informaba que el Gobierno de Joe Biden "está monitoreando la situación", según reprodujo la agencia de noticias Sputnik.



Aún no está claro si el atacante era un trabajador de la empresa, aunque la policía detalló que algunas de las víctimas eran empleados de la misma.



La policía se dirigió hasta esta instalación en San José, un centro tecnológico de Silicon Valley de casi un millón de personas, tras recibir alertas de un "tirador activo", según indicó en su cuenta de Twitter la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara.



El edificio donde ocurrió el incidente es un centro de control para la Autoridad de Transporte del Valle (VTA) del área que también se utiliza como depósito de trenes y sirve como patio de mantenimiento.



La VTA anunció que sus empleados habían sido evacuados y que los servicios de transporte público no se verían afectados.



Varias personas estaban recibiendo tratamiento médico en el área del crimen, refirió el alcalde de San José, Sam Liccardo.



Un medio afiliado a la cadena Fox News indicó que el tiroteo tuvo lugar en el marco de una reunión sindical y citó como fuente a la madre de un empleado que escapó ileso del incidente.



Hasta el momento la policía no brindó ningún detalle sobre cómo resultó muerto el atacante o el tipo de arma utilizada en el crimen, consignó la agencia de noticias AFP.



Estados Unidos tiene una historia larga y dolorosa de violencia con armas de fuego, marcada por un número diario constante de tiroteos y asesinatos en masa de alto rango que han tenido como objetivo sobre todo escuelas, lugares de trabajo y centros comerciales.



En los últimos meses se han producido tiroteos masivos en una instalación de la compañía de encomiendas FedEx en Indianápolis, un edificio de oficinas en California, una tienda de abarrotes en Colorado y en varios spa en Atlanta.