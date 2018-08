El Gobierno de Colombia calificó de absurda la denuncia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que acusó al jefe de Estado Juan Manuel Santos de estar involucrado en el presunto intento de atentado contra el mandatario venezolano cometido ayer en Caracas.

"Resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable del supuesto atentado en contra del presidente venezolano", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado expedido en Bogotá.

"Ya es costumbre que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación. Exigimos respeto por el presidente Juan Manuel Santos, por el Gobierno y por el pueblo colombiano", concluyó el breve pronunciamiento.

En un discurso televisado tras ese hecho, Maduro acusó a Santos de estar involucrado junto con la "derecha (oposición) venezolana" en el presunto intento de atentado en su contra cometido con drones con explosivos.

El jueves pasado, al anunciar medidas a favor de los migrantes venezolanos que han arribado a Colombia en los últimos meses, Santos volvió a referirse a Maduro por la situación económica en Venezuela y dijo que es urgente que el Gobierno de ese país permita la ayuda humanitaria desde el exterior.

"Es un régimen que no escucha y que parece que está en un estado de negación total, porque no solamente no escucha sino que no actúa", dijo Santos.

"Reiteramos nuestra condena a las acciones del régimen venezolano que han generado esta crisis humanitaria, estos problemas, no solamente en Colombia, ya que los demás países de América Latina están sufriendo estas consecuencias", agregó el gobernante.

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela son prácticamente inexistentes desde hace varios meses, desde que Santos llamó a consultas a su embajador en Caracas. Se prevé que las tensiones pueden ser aún más grandes a partir del próximo martes, cuando el presidente electo de Colombia, Iván Duque, inicie su Gobierno.

Duque ha afirmado que el cargo de embajador colombiano en Venezuela seguirá vacante y en varias ocasiones ha señalado que promoverá una acusación contra Maduro en la Corte Penal Internacional.