Un vocero de los talibanes, que desde el domingo tomaron el poder en Afganistán, anunció hoy que el uso del burka (velo integral) no será obligatorio para las mujeres, ya que "existen diferentes tipos de velo", y que también podrán recibir educación de todos los niveles.



"El burka no es el único hiyab (velo) que puede llevarse. Existen diferentes tipos de hiyab que no se limitan al burka", declaró Suhail Shaheen, vocero del buró político del grupo en Doha, a la cadena Sky News.



Shaheen no precisó cuáles son los otros tipos de velo que los talibanes considerarían aceptables.



Con el regreso al poder de los talibanes, que durante su anterior gobierno aplicaron una versión ultra rigurosa de la ley islámica, muchos países y organizaciones temen por la suerte de las niñas y las mujeres afganas.



Cuando dirigían el país entre 1996 y 2001, las escuelas de niñas estaban cerradas, las mujeres no podían viajar ni trabajar y estaban obligadas a llevar en público un burka, que cubre todo el cuerpo y el rostro, con una rejilla de tela a nivel de los ojos.



Durante el lustro que duró ese gobierno, las mujeres no podían salir de sus casas sin que un varón de sus familias las acompañaran.



En las plazas de las ciudades y en los estadios tenían lugar además flagelaciones y ejecuciones, incluidas lapidaciones por adulterio.



"Podrán recibir una educación, desde la primaria a la universidad. Hemos anunciado esta política durante conferencias internacionales, en la conferencia de Moscú y aquí en la conferencia de Doha (sobre Afganistán)", explicó Shaheen, informó la agencia de noticias AFP.



Miles de escuelas en las zonas controladas por los talibanes siguen abiertas, precisó.



La semana pasada, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estimó "particularmente espantoso y desgarrador ver informes sobre cómo los derechos ganados con tanto esfuerzo por las niñas y las mujeres están siendo arrebatados" en las zonas bajo el control de los talibanes.



El cambio se pudo ver de inmediato, por ejemplo, en la corresponsal internacional en Afganistán de la cadena de noticias CNN, Clarissa Ward, quien el sábado pasado se encontraba en el piso del estudio con el pelo recogido, maquillaje y ropas occidentales y tan solo 48 horas después, al día siguiente de la toma de Kabul por parte del movimiento talibán, se la vio en un móvil en las calles de la capital afgana con el cabello tapado por un velo negro y sin maquillar.