Perú registró en promedio una disminución sostenida de los contagios de coronavirus durante las últimas 10 semanas y de muertes por la enfermedad en las últimas siete semanas, informó hoy la presidenta del Consejo de Ministros (jefa del gabinete), Violeta Bermúdez.



No obstante, la funcionaria advirtió que la tendencia no es uniforme en todo el país y una de las regiones más afectadas es la sureña Arequipa, donde se detectó el segundo caso de la variante india de la enfermedad.



“A nivel nacional los contagios, afortunadamente, continúan descendiendo por 10 semanas consecutivas y los fallecimientos también continúan descendiendo por siete semanas consecutivas”, dijo Bermúdez en conferencia de prensa.



La jefa de los ministros advirtió que ese comportamiento no es homogéneo en todo el país, donde nueve de las 196 provincias continúan en “nivel extremo” de riesgo sanitario, según la agencia de noticias Sputnik. Agregó que en la región metropolitana de Lima el riesgo descendió de “muy alto” a “alto”.



En cambio, una de las regiones más afectadas es el departamento Arequipa, donde hoy fue detectado el segundo caso de un paciente contagiado con la variante india de coronavirus, informó el ministro de Salud, Oscar Ugarte.



“No indica que sea una expansión amplia, porque es el mismo núcleo familiar, alrededor del cual se están haciendo todas las investigaciones del caso”, explicó Ugarte en conferencia de prensa, según el diario limeño La República.



El funcionario aclaró que esa cepa no es la causa de la situación que atraviesa Arequipa, donde 90,6% de los nuevos contagios se deben a la variante C.37 y 6,25%, a la variedad brasileña.



En ese contexto, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Bernardo Ostos, descartó que el país vaya a sufrir una tercera ola de Covid-19 y sostuvo que antes de fin de año más de 65% de la población estará vacunada y se habrá alcanzado la inmunidad de rebaño.



“No estamos en una tercera ola; al contrario, estamos reduciendo considerablemente las cifras de nuevas transmisiones y mortalidad”, señaló, según la agencia de noticias Andina.



“Con las dosis garantizadas y la producción que estamos teniendo por encima de 100.000 por día, hacia inicios del cuarto trimestre de este año debemos estar pasando el 65% de la población vacunada”, subrayó Ostos.



Perú acumulaba desde el comienzo de la pandemia 2.007.477 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 10.438 personas estaban hospitalizadas y 189.261 murieron por la enfermedad, según el último balance del Ministerio de Salud, publicado anoche.

Fuente: Télam